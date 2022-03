The Settlers : le reboot de la saga n’arrivera pas ce mois-ci et est repoussé sine die

The Settlers, le redémarrage de la légendaire saga de stratégie de Blue Byte et Ubisoft, retarde indéfiniment sa date de sortie. Cela a été annoncé par les responsables par le biais d’un communiqué officiel quelques jours avant sa date de sortie prévue pour le 17 mars, les fans de la franchise devront donc attendre encore un peu pour profiter de leur nouvel opus. La raison? Les responsables n’étaient pas satisfaits de la qualité du titre par rapport à leur vision, ils ont donc décidé de consacrer plus de temps à son développement avant de sortir une version avec laquelle ils ne se sentaient pas à l’aise.

Le retour de The Settlers devra attendre

Cela a été communiqué via une publication sur le compte officiel du jeu sur Twitter, offrant une explication détaillée de la situation et sans annoncer de nouvelle date ou fenêtre de lancement. Comme le détaillent ses développeurs, « il est devenu clair pour notre équipe que la qualité n’était pas encore conforme à leur vision », convoquant ceux qui attendaient le jeu dans seulement deux semaines à de futures actualités.

Ainsi, ce temps de développement supplémentaire sera dédié à « améliorer encore le jeu et améliorer sa qualité, comme notre principale priorité pour tous nos joueurs ». Nous vous tiendrons informés en temps voulu et nous vous proposerons plus de détails dans les prochains jalons de The Settlers », concluent-ils auprès de Blue Byte, non sans remercier les fans pour leur soutien et leur compréhension.

Ainsi, ce mois de mars se retrouve sans un autre jeu vidéo précédemment annoncé pour ce mois-ci, comme c’est le cas avec Little Orpheus, bien que dans ce cas pour une raison très différente. Et c’est que depuis The Chinese Room, ils ont préféré reporter leur jeu sur PC et consoles après leur arrivée précédente chez Apple Arcade en raison de la situation de guerre en Ukraine, puisque le jeu montre un conflit de guerre dans un cadre de science-fiction soviétique.

source | Octet bleu