Jason Momoa sera un méchant « extravagant » dans Fast & Furious 10 : nouveaux détails

Jason Momoa a officialisé sa participation au prochain volet de la saga d’action Fast & Furious après la publication il y a quelques semaines par The Hollywood Reporter. Cela a été assuré par l’acteur lui-même au média Entertainment Weekly depuis le tapis rouge de The Batman, où il a également commenté sa situation sentimentale et a montré son soutien à Zoë Kravitz en tant que Catwoman dans le nouveau film de Matt Reeves. Ainsi, Momoa rejoint le large casting de l’une des sagas cinématographiques les plus prolifiques des deux dernières décennies, devenant le nouveau méchant du dixième opus de Fast & Furious ; un méchant « extravagant » et « très stylé », selon l’acteur.

« C’est amusant, je peux jouer le mauvais garçon »

Así, Jason Momoa se ha mostrado entusiasmado con su próximo papel en Fast & Furious 10, asegurando que “voy a hacer Fast 10, va a ser divertido… Es divertido, puedo hacer de chico malo, cosa que no he conseguido hacer desde ça fait longtemps. Je vais être un bad boy très extravagant », a déclaré l’acteur. Ainsi, l’actuel Aquaman du DCEU reprendra le témoin du dernier antagoniste de la saga Fast & Furious, son collègue super-héroïque John Cena, qui incarne actuellement Peacemaker également dans DC.

Pour le moment, aucun autre détail de Fast & Furious 10 n’est connu au-delà du fait que Jason Momoa sera un nouveau méchant ostentatoire; que nous ne verrons sûrement pas sera Dwayne Johnson, qui a déjà déclaré à plusieurs reprises qu’il ne reviendrait pas pour la dernière ligne droite de la saga Fast & Furious après l’avoir quittée avec une polémique notamment sur Vin Diesel, dont il a dit il n’y a pas si longtemps que c’était un manipulateur.

Fast & Furious 10 devrait sortir en salles en mai 2023 avec l’intégralité du casting du neuvième volet et qui sait s’il reste d’autres surprises parmi ses principaux protagonistes.

source | Divertissement hebdomadaire via Collider