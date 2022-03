Le raid Witch Queen va commencer très bientôt dans Destiny 2

Destiny 2 : The Witch Queen n’est qu’à quelques jours de l’ouverture de son raid. Vow of the Disciple est le contenu le plus attendu de la communauté autour de l’extension. Vous n’aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps : à partir du 5 mars à 19h00 (CET), vous pourrez rejoindre la mêlée.

Comme d’habitude dans la saga, durant les premières 24 heures après son ouverture, la course pour être le premier au monde à la terminer a lieu. Des groupes de la moitié du monde diffusent leur jeu pour remporter la victoire. Ceux qui l’obtiendront recevront des bonus exclusifs à montrer sur leurs profils.

En plus du raid, The Witch Queen comprend une nouvelle campagne liée à la ruche, de nouvelles armes et la possibilité de fabriquer vous-même des armes à partir d’avantages et de plans dispersés sur la scène. Chez Netcost, nous y sommes déjà complètement immergés. Au cours des prochains jours, nous vous proposerons notre analyse approfondie. N’oubliez pas que Destiny 2 et l’extension sont disponibles sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Google Stadia.

À quelle heure commence le raid Destiny 2 : La Reine Sorcière en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

Espagne (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

La source: Bungie