The Pokémon Company aide les personnes touchées par l’invasion de l’Ukraine

The Pokémon Company suit le chemin d’autres sociétés occidentales et se positionne en faveur de ceux touchés par l’invasion de l’Ukraine. Le géant derrière Pokémon fait un don de 200 000 $ avec effet immédiat à l’association caritative Global Fiveing, qui fournit une aide humanitaire à ceux qui en font l’expérience de première main.

« La crise croissante en Ukraine et en Europe de l’Est, qui continue de déplacer des familles et de menacer la sécurité des enfants, est affligeante », a déclaré la société dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « The Pokémon Company International fait un don immédiat de 200 000 $ à nos partenaires de GlobalGiving pour fournir une aide humanitaire. L’ONG dirigera efficacement les fonds vers les organisations communautaires qui soutiennent les familles et les enfants à travers cette crise.

Electronic Arts fait également un pas en avant

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a motivé les décisions de la rédaction ces dernières heures. Electronic Arts a été franc dans ses jeux vidéo de sport et a confirmé le retrait de toutes les équipes russes de FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. La décision inclut l’équipe nationale.

« EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant de voix dans le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine. Comme nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA, EA Sports a lancé le processus de suppression de l’équipe nationale russe et de toutes les équipes russes des produits EA Sports FIFA. » La firme américaine a également prévu qu' »elle évaluera les changements liés à d’autres domaines » de ses produits.

Le 2 mars, le vice-Premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, a écrit une carte dans laquelle il citait directement PlayStation et Xbox. Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. La Russie a déclaré la guerre non seulement à l’Ukraine, mais aussi au reste du monde civilisé. Si vous soutenez les valeurs humaines, vous devez quitter le marché russe », a-t-il déclaré.

