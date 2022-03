Hideo Kojima révèle la signification de Metal Gear Solid V à travers une chanson

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain était un projet spécial pour Hideo Kojima compte tenu des circonstances. Son dernier travail chez Konami avait l’empreinte personnelle du réalisateur, qui utilise les ressources d’autres médias pour élever et approfondir le récit qu’il essaie de créer. Un peu plus de six ans plus tard, Kojima révèle la signification du titre à travers une chanson.

« Au début de Metal Gear Solid V, » L’homme qui a vendu le monde « , une interprétation de Midge Ure du thème populaire écrit par David Bowie, joue à l’hôpital de Chypre », partage Kojima sur son compte Twitter officiel. « Si vous écoutez attentivement les paroles, vous pouvez comprendre la structure de MGSV. »

(Les sous-titres japonais sont disponibles à partir du deuxième tour). Quel est le contexte dans lequel Bowie a écrit cette chanson et pourquoi est-ce une reprise ? Toutes les réponses sont clairement énoncées depuis le début. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_FR) 2 mars 2022

Kojima souligne les grandes questions que soulève la chanson : « Quel est le parcours de Bowie dans l’écriture de cette chanson ? Pourquoi est-ce une interprétation de ce thème ? Toutes les réponses sont claires dès le départ », conclut-il.

Que dit la chanson d’ouverture de Metal Gear Solid V ?

La chanson a été enregistrée en 1970 par l’équipe de Bowie. Beaucoup connaîtront le thème de Nirvana. Le groupe l’a choisi dans le cadre du MTV Unplugged dans lequel ils ont joué en 1993. Cependant, un peu plus de 11 ans auparavant, Midge Ure a fait de même avec le travail de Bowie.

Ensuite, nous vous laissons les paroles traduites en Français.

Nous avons franchi les escaliers,

nous avons parlé de ce qui s’est passé et quand c’est arrivé,

même si je n’étais pas là

il a dit que j’étais son ami,

ce qui m’a surpris (apparu comme une surprise)

Je lui ai dit en face (dans ses yeux),

Je pensais que tu étais mort seul

cela fait très très longtemps.

Oh non je ne sais pas

Nous n’avons jamais perdu le contrôle

tu es face à face

avec l’homme qui a vendu le monde.

J’ai ri et lui ai donné une poignée de main,

et je suis rentré chez moi.

J’ai cherché un pays étranger,

Pendant des années et des années, j’ai erré,

J’ai regardé sans regarder (j’ai regardé sans regarder),

Nous avons parcouru un million de collines

J’aurais dû mourir seul

cela fait très très longtemps.

Qui sait?

moi non,

Je n’ai jamais perdu le contrôle

tu es face à face

avec l’homme qui a vendu le monde.

Qui sait?

moi non,

Nous n’avons jamais perdu le contrôle

tu es face à face

avec l’homme qui a vendu le monde.

La source: Hideo Kojima | paroleseningles.es