Gran Turismo 7 rend hommage au sport automobile dans son intro émotionnelle

Gran Turismo 7 est l’une des grandes sorties de PlayStation au cours du premier semestre 2022. La firme japonaise devrait être mise en vente ce 4 mars exclusivement pour les systèmes PS5 et PS4.

Aux portes de son arrivée, la compagnie publie sa scène d’introduction. Huit minutes où Polyphony Digital revient sur l’histoire de l’automobile. Vous pouvez le voir dans l’en-tête de cette news. Nous vous rappelons que la vidéo est les premiers instants de Gran Turismo 7. Si vous avez l’intention d’y jouer le « day one », nous vous recommandons d’éviter les spoilers.

Gran Turismo 7, une ode aux sports mécaniques

Chez Netcost, nous nous sommes déjà penchés sur le retour de Kazunori Yamauchi près de dix ans après le dernier épisode principal (avec la permission de Sport). Lors de l’analyse, où il a obtenu une note de 8,7 sur 10, nous avons dit que Gran Turismo 7 avait « retrouvé les cachets de la série ».

« Polyphony Digital a assemblé toutes les pièces, prenant le meilleur des premiers épisodes de la saga et des avancées de l’ère HD. Le résultat est un contrôle et une sensation au volant raffinés et perfectionnés, qui se combinent avec un affichage technologique du vertige. Dans l’ensemble, cela montre les trois piliers fondamentaux de la série : la compétition, la collection et la photographie ».

Bien sûr, tout n’était pas positif. Le moteur de collision, par exemple, est « très éloigné » du système physique, en plus de présenter une intelligence artificielle « tout aussi améliorable » et quelques « menus un peu alambiqués ». « Gran Turismo 7 est une déclaration d’amour au monde du sport automobile. Son engagement didactique et l’appréciation qu’il accorde à chacune des voitures font la différence ».

Vous pouvez lire le texte intégral en cliquant sur ce lien. En attendant, sachez que le studio prépare déjà du nouveau contenu qu’il ajoutera au titre dans les semaines et mois à venir.

Source : YouTube