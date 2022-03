Gran Turismo 7 décrit son avenir et partage une liste de changements et d’ajouts

Le nouvel épisode tant attendu de la saga de conduite de Polyphony Digital n’est pas encore arrivé sur le marché, mais le studio pense déjà à l’avenir. Gran Turismo 7 pour PS4 et PS5 introduit une énorme quantité de contenu. Et ensuite? Plus encore. Le développeur japonais a anticipé certains des ajouts que nous verrons bientôt, bien qu’il l’ait fait de manière quelque peu concise.

« Nous prévoyons d’ajouter du contenu supplémentaire et des améliorations à Gran Turismo 7 dans les futures mises à jour », déclarent-ils. Ils laissent déjà entendre que cette livraison est un produit qui va évoluer dans le temps, ce qui laisse présager un long parcours commercial. Voici une liste préliminaire de ce qu’ils ont l’intention d’offrir :

nouveaux circuits

nouvelles voitures

événements du nouveau monde

Plus de courses de mission

Plus de chansons de Rally

plus de pièces de moteur

Plus de fonctionnalités pour le Lobby

Plus de contre-la-montre pour le mode Sport

Améliorations de l’algorithme de pénalité et de la qualité globale des courses en ligne

La mise à niveau de PS4 vers PS5 est-elle gratuite ?

Gran Turismo 7 garera la voiture dans les magasins à partir du 4 mars sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Cette fois, si vous achetez le titre sur la console de génération précédente, vous ne pourrez pas mettre à niveau gratuitement. Suite à la sortie d’Horizon Forbidden West, tous les jeux vidéo intergénérationnels de PlayStation Studios nécessiteront le paiement de 10 euros pour passer à l’édition optimisée pour la nouvelle génération.

Si vous voulez connaître tous les détails du jeu vidéo, vous pouvez consulter l’analyse Netcost. De Gran Turismo 7, nous avons dit qu ‘ »il a récupéré la marque de fabrique de la série » et que c’est « le travail le plus confortable » de la saga aux commandes. Quant aux points négatifs, on considère que l’intelligence artificielle et le moteur de collision ne sont pas à la hauteur du reste des aspects.

