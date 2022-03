Gears 5, Scarlet Nexus et autres jeux PC à moins de 18 euros en Humble Bundle

Humble Bundle célèbre un nouveau pack dédié aux héroïnes du jeu vidéo. Des noms comme Gears 5 ou Scarlet Nexus ne sont que quelques-uns des titres que vous pouvez recevoir lorsque vous l’achetez. Tous ont une clé pour Steam.

Humble Heroines : tous les jeux inclus

lien écarlate

vitesse 5

Bloodstained : Rituel de la nuit

Bleu clair

Tacoma

Cloudpunk

Acier coupé

Vous pouvez tous les obtenir pour 17,59 euros via le site Web Humble Bundle. Une partie des bénéfices du pack ira à l’association caritative Girls Who Code. Si, en revanche, vous préférez payer moins d’argent, il existe actuellement deux niveaux alternatifs.

En payant au moins un euro, vous prendrez Tacoma. Si en revanche vous préférez débourser 10,55 euros, vous pourrez accéder à Gears 5, Celeste, Cloudpunk et Tacoma. Le paiement intégral vous permettra d’obtenir le reste des titres. Vous avez jusqu’au 23 mars pour l’acheter.

Que disions-nous à propos de Scarlet Nexus ?

Humble Bundle présente Scarlet Nexus comme image principale du bundle. Le projet Bandai Namco a fait ses débuts l’été dernier comme l’une de ses nouvelles propriétés intellectuelles. Cet univers ‘Brain Punk’ proposait « un jeu d’action stylé avec une brillante esthétique d’anime ». « Le jeu a ses problèmes, et parfois on a l’impression de vouloir en faire plus que l’on ne pouvait vraiment, mais l’essentiel fonctionne bien, la finition est bonne, le combat est varié au niveau de ses possibilités et le contenu est charnu si on veut pour voir tout ce qu’il a à offrir », avons-nous dit.

Nous en avons conclu que Scarlet Nexus est « Un remarquable exercice de forme sur le fond qui ne sera pas déplacé dans les librairies des amateurs de jeux vidéo japonais ». Vous pouvez lire le texte intégral en cliquant sur ce lien. Le jeu est également disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Source : HumbleBundle