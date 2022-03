Le Patriote des Boys est arrêté à Alicante pour avoir agressé un jeune homme dans un bar

El actor Anthony Starr que interpreta al “superhéroe” Patriota en la exitosa serie The Boys de Amazon Prime Video, ha sido detenido en Alicante por una presunta agresión a un joven en una zona de bares de copas, según informa el diario local Información (vía Le pays). Ainsi, l’acteur néo-zélandais de 46 ans a été arrêté mercredi matin dernier par la police nationale après avoir participé à une bagarre au cours de laquelle il a jeté un verre sur un jeune homme, lui causant des blessures au visage ; par la suite, la victime a été soignée à l’hôpital d’Alicante. Après avoir été arrêté, Starr attend d’aller au tribunal.

Le Patriote des Boys arrêté à Alicante

Ainsi, le combat s’est apparemment déroulé à deux heures du matin mercredi dernier dans un quartier central des bars d’Alicante. Sous l’influence de l’alcool, Starr aurait eu une dispute avec un homme de 21 ans, le frappant deux fois au visage et finissant par lui jeter un verre en haut de son sourcil gauche. Plus tard, et à l’extérieur des locaux, Starr a attendu le jeune homme, ce qui a entraîné une nouvelle bagarre jusqu’à l’arrivée de la police.

Alors que le jeune homme a été emmené dans un centre de santé pour soigner ses blessures (notamment l’écart au niveau de son sourcil gauche), Starr a été arrêté, passant le reste de la nuit dans le cachot de la police nationale, où il a déjà fait une déposition.

Starr est actuellement dans la province d’Alicante en train de tourner le nouveau film The Interpreter du réalisateur Guy Ritchie, dans des municipalités telles que Petrer, Sax, Novelda ou la ville d’Alicante elle-même. C’est une histoire de guerre qui se déroule en Afghanistan avec un casting composé de Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Alexander Ludwig et Emily Beecham.

