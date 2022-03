Babylon’s Fall : où acheter le jeu, prix et éditions

Babylon’s Fall est disponible à partir de ce même 3 mars sur PS4, PS5 et PC. La nouvelle production de Platimum Games, les créateurs de Bayonetta 3, est un jeu d’action avec des touches RPG et des éléments multijoueurs. Annoncé il y a plusieurs années, le développement du titre a pris du temps, mais il est enfin fin prêt et fin prêt pour son arrivée en magasin, tant au format numérique que physique.

Comme d’habitude, le jeu vidéo est distribué en plusieurs éditions, bien qu’il n’y ait que des options de choix au format numérique. Ceux qui veulent le jeu dans une boîte n’auront accès qu’à l’édition standard, bien que certains extras puissent être obtenus en fonction du magasin. Par exemple, GAME comprend un boîtier Steelbook exclusif.

Square Enix, l’éditeur de Babylon’s Fall, a célébré le cinquième anniversaire de NieR : Automata, un jeu également développé par Platinum Games. Ainsi, le studio a annoncé une collaboration qui introduira des skins et des missions inspirés du jeu de Yoko Taro. En fait, tout ce contenu a été supervisé par le réalisateur. Dans les lignes suivantes, nous vous montrons les différentes éditions et nous vous proposons les liens d’achat correspondants.

Toutes les éditions de Babylon’s Fall

Édition standard (69,99 euros)

inclut le jeu

1000 GARAZ (monnaie du jeu)

L’insigne de l’impératrice

Édition numérique de luxe (109,99 euros)

inclut le jeu

1000 GARAZ (monnaie du jeu)

L’insigne de l’impératrice

Mise à niveau de l’édition de luxe

où acheter le jeu