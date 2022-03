Voici le contenu de Tunnels of Terror, la première extension de Back 4 Blood

Back 4 Blood recevra tout le contenu de sa première extension d’ici un mois. Les Tunnels of Terror arriveront au titre Turtle Rock Studios le 12 avril sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Ces contenus sont également inclus dans le pass annuel.

Dans un bref commentaire sur les réseaux sociaux, l’étude en rappelle les principales caractéristiques. On peut s’attendre à deux nouveaux personnages jouables, Sharice et Heng, qui iront de pair avec 8 skins exclusifs pour le reste des visages. Les troupes infectées ajouteront également de nouveaux renforts : le Ripper, Shredder et Urchin seront les ennemis spéciaux ajoutés.

Nous pourrons participer à un nouveau mode de jeu axé sur l’expérience PvE, appelé Ridden Hives. Bien que son fonctionnement n’ait pas encore été révélé, on sait qu’il sera dédié à s’allier avec d’autres utilisateurs contre l’intelligence artificielle. Vous pouvez également vous attendre à plus de 15 nouvelles cartes, coffres, armes légendaires, accessoires et autres objets.

Back 4 Blood, l’héritier de Left 4 Dead ?

Dans Netcost Back 4 Blood, il a obtenu une note de 8,2 sur 10. Lors de nos conclusions, nous avons dit qu’il « sait vous faire profiter dès le premier instant ». « C’est l’un de ces titres coopératifs nécessaires au genre grâce à ses possibilités à long terme et sa satisfaction à court terme. Ce qui surprend dans le travail de Turtle Rock Studios, c’est la ténacité qu’il propose dès la première minute, même en difficulté de recrutement.

Nous avons mis en avant le système de menus, « une réussite totale ». « Il ne suffit pas d’être qualifié ; vous devriez également avoir un deck qui correspond bien à la construction que vous souhaitez construire. Ses problèmes, au moins basiques, se trouvent dans le déséquilibre de l’algorithme de génération. Nous aimerions que les rencontres spéciales avec des ennemis soient un peu plus uniques, et non une succession d’archétypes en quelques secondes. Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien.

La source: Returnal 4 Blood sur Twitter