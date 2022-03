Après Returnal, Housemarque travaille sur une nouvelle IP

Les créateurs de Returnal réfléchissent déjà à leur prochain jeu vidéo. Près d’un an après le lancement de ce projet pour PS5, les choses ont changé au sein de Housemarque. Le développeur a été racheté par Sony et fait déjà partie de PlayStation Studios. Dans une interview avec VentureBeat, le directeur de l’étude, Ilari Kuitinen, a confirmé qu’ils travaillaient sur une propriété intellectuelle non publiée.

« Nous en sommes aux premiers jours du développement d’un nouveau jeu, d’une nouvelle IP. Nous sommes en train de le conceptualiser, nous devrons donc voir ce qui sortira d’ici. Selon Kuitinen, ils sont « l’un des derniers dinosaures à développer des jeux d’arcade ». Il reconnaît également qu’ils ont tenté leur chance avec des expériences multijoueurs, mais que l’affaire « n’a pas très bien fonctionné ».

L’identité de Housemarque

Le directeur créatif Harry Krueger a clairement indiqué que si le développement de jeux peut être abordé sous différents angles, Housemarque va continuer sur la voie tracée par Returnal. « Nous avons essayé de préserver cette identité. C’est merveilleux de voir comment l’industrie du jeu vidéo a tellement grandi et évolué qu’il y a tellement de variété et de diversité d’expériences de jeu. Ils peuvent tous coexister.

Il répertorie ci-dessous les jeux en tant que service, les titres multijoueurs et les produits avec différentes sensibilités. « Le retour est une autre voix [diferente]. En ce moment, nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli avec Returnal, nous sommes donc très heureux de continuer sur la même voie en tant qu’entreprise ».

Returnal est un jeu d’action roguelite en boucle temporelle disponible exclusivement sur PS5.

source | VentureBeat