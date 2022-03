Lost Ark avance certaines des nouvelles du patch de mars

Quelques semaines après la sortie de Lost Ark sur le marché occidental, Smilegate RPG et Amazon Games sont toujours au cœur du développement de nouvelles fonctionnalités pour le jeu. Compte tenu de la nature MMO du projet, ces tâches ne se terminent à aucun moment. Grâce à une mise à jour du site officiel, le studio a fourni certaines des améliorations et des nouvelles fonctionnalités qui seront implémentées dans le patch de mars.

Selon Smilegate, ce n’est qu’un aperçu de ce qui va arriver. Les notes de mise à jour complètes seront publiées peu de temps avant que la mise à jour ne soit disponible pour tous les joueurs. Quoi qu’il en soit, un nouvel épisode de l’histoire sera ajouté, Kadan, qui comprend Isteri et les îles d’illusion de Bamboo. Les missions mettront en vedette à la fois de nouveaux personnages et des visages familiers. Ils s’attendent à ce que nous en sachions plus sur les sidéraux à mesure que nous recherchons Kadan, le premier Guardian Killer.

Conditions requises pour jouer à l’épisode Kadan

Ceux qui souhaitent entreprendre cette aventure doivent remplir certaines conditions : terminer Feiton et Yorn : Let There Be Light, Whispering Islet : The Beginning of Our Story et Bamboo Illusion Island : Trials End. Smilegate recommande aux joueurs d’avoir atteint le niveau d’objet 1100 pour se rendre à Isteri et aux îles Bamboo Illusion.

D’autre part, la nouvelle activité avancée est l’assaut abyssal. Alors que Guardian Assaults vous invite à travailler ensemble pour vaincre le Guardian avant que le chronomètre n’atteigne zéro, Abyss Assaults suit un chemin similaire, mais avec « un Guardian plus grand, plus méchant et plus puissant que les gardiens normaux ». Vous devrez terminer trois niveaux et coopérer avec les sept autres joueurs. Au fur et à mesure que les niveaux progressent, le gardien deviendra plus puissant, modifiant ainsi ses schémas d’attaque. De plus, chaque phase offre des récompenses différentes.

Lost Ark est un MMO gratuit disponible uniquement sur PC. La mise à jour de mars ajoutera également des modifications et des corrections de bogues.

