Pokémon GO : tous les œufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km (mars 2022)

Le mois de mars 2022 a démarré très fort dans Pokémon GO. Tout d’abord, la saison Alola est là, ce qui se traduit par l’arrivée progressive et continue d’espèces de la septième génération sur le titre Niantic pour iOS et Android tout au long de ce trimestre. De l’autre, du nouveau contenu, des raids, des événements temporaires, légendaires… et, bien sûr, aussi des Œufs. Dans cet article nous allons passer en revue tous les Pokémon que l’on peut obtenir en faisant éclore des Œufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km tout au long de ce mois de mars.

Oeufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km dans Pokémon GO (mars 2022)

À partir de ce 1er mars et jusqu’au 1er avril prochain, les œufs Pokémon GO ont subi d’autres changements, tous motivés par l’arrivée de la génération VII avec les premières créatures de la région d’Alola dans le jeu. De Pikipek à Yungoos en passant par les starters de la région (Rowlet, Litten et Popplio), qui ne sont que quelques-uns des grands protagonistes de la rotation de ce troisième mois de 2022.

Nous vous rappelons que les dates et les détails de la journée communautaire de mars 2022 ont été donnés, ce qui aura lieu dans quelques semaines seulement. On vous raconte tous les détails de l’événement ici.

Sans plus tarder, nous allons savoir en détail quels Pokémon nous pourrons faire éclore des Œufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km en mars 2022, y compris ceux qui le seront temporairement pour la Saison d’Alola.

Nous indiquons par un astérisque

ces Pokémon qui peuvent apparaître à partir des œufs sous forme brillante / variocolor.

Oeufs Adventure Sync (5km et 10km) en mars 2022

Oeufs de 5 km (marcher 25 km par semaine) : Shieldon*, Cranidos*, Dedenne, Clauncher, Frillish, Skrelp.

Oeufs de 10 km (50 km à pied par semaine) : Bagon*, Deino*, Beldum*, Dratini*, Noibat, Riolu*.

Oeufs de 2 km dans Pokémon GO en mars 2022

Poliwag*

Œuf mignon*

Cube*

Méditer*

Wailmer*

Barbouch*

Chespin

Fenekin

froakie

Pikipek

yungos*

Œufs de 5 km dans Pokémon GO en mars 2022

Joint*

Airmure*

Tyrogué*

Azur*

Bonley*

Mantyke

rameur

allumé

Popplio

Oeufs de 7 km dans Pokémon GO en mars 2022

Miaouss galarien

Géodudes d’Alola*

Miaouss d’Alola*

Diglett d’Alola*

Grimer d’Alola*

Stunfisk galarien

Musaraigne d’Alola*

Poney galarien*

Zigzag galarien*

Galarian Farfetch

Goupix d’Alola*

Slowpoke galarien

Darumaka de Galar

Œufs de 10 km dans Pokémon GO en mars 2022

Riolu*

Audience*

Darumaka*

Alomomola*

hache

mienfoo

volant*

éperon*

Goomy

noibat

collerette de roche*

Jangmo-o

Œufs de 12 km dans Pokémon GO en mars 2022

Vullaby*

Larvitar*

Gage

Sandile

rêche

Pancham

Skorupi*

Deino*

Absolut*

Skrelp

Inkay

source | Route de Silph