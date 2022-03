Epic Games rachète Bandcamp, la plateforme musicale, pour créer « un écosystème »

Epic Games a annoncé ce mercredi l’acquisition de Bandcamp, un magasin de musique indépendant dans lequel toutes sortes d’artistes mettent leurs œuvres à disposition des clients de la plateforme. Avec ce mouvement, comme l’explique la firme nord-américaine dans un communiqué officiel, la plateforme deviendra une nouvelle filiale d’Epic Games ; un mouvement similaire aux achats d’ArtStation et de Skechfab dans le passé.

Découvrez, connectez et soutenez la musique indépendante

« L’objectif de Bandcamp est d’aider à diffuser le pouvoir de guérison de la musique en créant une communauté où les artistes prospèrent grâce au soutien direct de leurs fans », a déclaré Ethan Diamond, PDG et co-fondateur de Bandcamp. Avec leur incorporation à Epic Games, ils accéléreront leurs objectifs grâce au soutien d’une grande entreprise, en particulier en donnant plus de pouvoir aux créateurs de musique « de manière équitable et ouverte ».

Epic Games va encore plus loin. Son lien avec le jeu vidéo ne sera pas en reste avec ce mouvement qui tentera de rassembler toutes sortes de créateurs de contenus (jeux vidéo, musique, technologie et autres manifestations artistiques) créant des synergies si nécessaire. Nous parlons de la société propriétaire de l’Unreal Engine ou du jeu vidéo à succès Fortnite ; sans oublier sa boutique, aux parts de marché de plus en plus importantes, l’Epic Games Store.

Une fois la transaction économique conclue, dont le nombre n’a pas transpiré, Bandcamp continuera à travailler de manière indépendante et Diamond lui-même poursuivra ses fonctions sans changement. Sans surprise, il faut s’attendre à une disponibilité progressivement progressive de Bandcamp sur d’autres plateformes et outils ; tous alimentés par la technologie Epic Games. Cependant, le but ultime est de créer « un écosystème de marché et de créateurs pour le contenu, la technologie, les jeux vidéo, l’art, la musique et plus encore ».

Actuellement, sur Bandcamp, les artistes peuvent publier leurs créations musicales totalement gratuitement avec une liberté tarifaire. En contrepartie, la plateforme conserve 18 % des revenus ; les 82 % restants incombent directement aux auteurs.

Polices | EpicGames ; camp de bande