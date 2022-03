Elden Ring reçoit la mise à jour 1.02.2 sur PS5 et PC : notes de patch et améliorations

FromSoftware a publié le patch Elden Ring 1.02.2 sur les consoles PlayStaton 5 et PC (Steam). Les joueurs du titre acclamé par Hidetaka Miyazaki peuvent désormais appliquer cette mise à jour importante, dont le téléchargement est fortement recommandé afin de profiter de la meilleure expérience de jeu possible.

Après la version 1.02.1, disponible depuis quelques jours, l’équipe japonaise continue de travailler sur l’amélioration des performances et des performances du titre sur l’ordinateur ; une version sur laquelle de nombreuses critiques ont été versées pour quelques désagréments. Jetons un coup d’œil aux notes de mise à jour.

Notes de mise à jour Elden Ring 1.02.2 sur PS5 et PC

Le patch 1.02.2 d’Elden Ring intègre divers changements et améliorations, ainsi que des correctifs pour les problèmes signalés par la communauté.

(2/2) PS5 :

💠Modifications pour enregistrer la progression du jeu même lorsque le jeu n’est pas terminé. – ANNEAU ELDEN (@ELDENRING) 2 mars 2022

pc

Correction d’un problème où la carte graphique n’était pas utilisée, ce qui affectait directement les performances du jeu. FromSoftware espère que ce patch améliorera donc les performances d’Elden Ring sur PC.

Correction d’un bug qui plantait le jeu dans certaines circonstances lors du combat contre Fire Giant.

Correction d’autres bugs de toutes sortes.

PlayStation 5

La sauvegarde du jeu sauvegardera le jeu même si le processus n’est pas terminé, évitant ainsi un conflit de fichier de sauvegarde.

Elden Ring, désormais disponible sur Xbox, PlayStation et PC : un titre qui marquera une époque

Pour l’avenir, FromSoftware continuera à mettre à jour Elden Ring afin que tous les problèmes actuellement signalés et ceux à venir dans cet immense monde des Terres du Milieu soient correctement résolus. de toute éventualité ; soit par rapport aux serveurs, soit sur les correctifs et les mises à jour.

Elden Ring, leader des ventes sur Steam et avec un début record sur des plateformes comme Twitch, est désormais disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Chez Netcost, nous l’avons évalué dans notre analyse avec une note de maître de travail.

source | Anneau d’Elden