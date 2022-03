Sifu ratifie son succès : un million d’unités vendues en moins d’un mois

Sifu a dépassé le million d’unités vendues depuis son lancement. Disponible depuis le 8 février, le jeu vidéo exotique de kung-fu du développeur français Sloclap est devenu de facto l’un des titres indépendants les plus aboutis de la saison en cours. A l’occasion de l’information, l’équipe a partagé quelques statistiques intéressantes ; y compris le nombre total de joueurs qui ont vaincu l’antagoniste principal final.

Sifu atteint 1 000 000 d’unités vendues sur PS4, PS5 et PC

Bien qu’il ne soit disponible que sur la famille de consoles PlayStation 4, PS5 et PC (uniquement sur Epic Games Store), rien n’a empêché Sifu de dépasser son premier million d’exemplaires en seulement trois semaines. Actuellement, tout au format numérique, bien que dans quelques mois, il arrivera également au format physique en Espagne et dans le reste du monde.

« Nous sommes ravis de l’accueil de Sifu, tant par les fans que par la presse », déclare le producteur exécutif de Sloclap, Pierre Tarno, dans un communiqué à l’occasion de ce jalon commercial. « Nous avons décidé de créer un authentique jeu d’action de kung-fu qui rende hommage à nos films de kung-fu préférés. Nous sommes reconnaissants envers nos fans du monde entier, mais nous sommes particulièrement touchés par l’incroyable accueil que le jeu a reçu en Chine. » Pour eux, il était essentiel d’avoir un bon accueil en Chine, principal segment de vente du titre loin de l’Amérique du Nord.

Dans ses trois premiers jours disponibles, nous avons appris qu’il avait dépassé les 500 000 unités vendues. Maintenant, un peu plus de deux semaines plus tard, le deuxième demi-million est arrivé ; bien au-dessus des attentes auxquelles certains de ses followers auraient pu s’attendre en raison du genre auquel il appartient et de la difficulté à terminer le jeu vidéo.

Combien de personnes ont fini Sifu ?

Et en parlant de difficulté, Sloclap a partagé des statistiques concernant les utilisateurs de Sifu, qu’ils aient ou non terminé le jeu.

Plus de 10 millions d’heures jouées.

45% des joueurs ont vaincu le second boss bien connu (assez compliqué).

Plus de 150 000 joueurs ont réussi à vaincre l’ennemi final. Ainsi, plus de 15% des joueurs de Sifu ont terminé la partie.

Sifu est disponible exclusivement pour les consoles PS4 et PS5 ainsi que sur PC via Epic Games Store.

source | Sloclap ; via Gematsu