The Legend of Heroes: Trails from Zero a déjà une date en Europe pour PS4, Switch et PC

NIS America et Bandai Namco Entertainment ont confirmé que The Legend of Heroes : Trails from Zero arrivera enfin en Europe et aux États-Unis en septembre prochain sur les consoles Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC (Steam, Epic Games Store et GOG). Après être passé par PSP en 2011 uniquement au Japon et diverses rééditions sur différentes plateformes uniquement sur le territoire japonais, les amateurs de la série Trials pourront se réjouir de l’arrivée officielle d’un des titres les plus demandés par la communauté. Vous pouvez voir la première bande-annonce au début de cette nouvelle.

Date de sortie de The Legend of Heroes: Trails from Zero in the West

Selon la région, The Legend of Heroes : Trails from Zero arrivera à une heure précise en septembre :

The Legend of Heroes : Trails from Zero aux États-Unis : 27 septembre 2022 sur Nintendo Switch, PS4 et PC.

The Legend of Heroes : Trails from Zero en Europe : 30 septembre 2022 sur Nintendo Switch, PS4 et PC.

A défaut de connaître les détails concernant son éventuel emplacement en Français, qui est actuellement inconnu, l’éditeur confirme qu’il sera sous-titré en anglais; règle générale dans les Trails à ce jour. Comme confirmé, la traduction anglaise est réalisée par The Geofront Group, un groupe d’amateurs dont le travail est si professionnel qu’il leur a permis de conclure un accord officiel avec NIS America pour l’incorporer dans la localisation.

De quoi parle The Legend of Heroes: Trails from Zero

Tout d’abord, et pour nous remettre dans le contexte, il faut dire que The Legend of Heroes : Trails from Zero est le premier volet d’une duologie. Heureusement, sa deuxième partie arrivera également en Occident plus tard, plus précisément en 2023 avec Trails to Azure. C’est ainsi que l’agenda reste pour les fans qui veulent se plonger dans l’histoire de Lloyd Bannings.

La légende des héros : les sentiers de zéro

The Legend of Heroes: Trails from Zero — septembre 2022

La légende des héros : les sentiers d’Azur — 2023

« Rejoignez Lloyd et ses collègues de la section de soutien spécial dans le voyage passionnant de The Legend of Heroes : Trails from Zero ! Explorez les rues de Crossbell City et découvrez tout ce qu’elle a à offrir… y compris son côté obscur. Quelles histoires se cacheront derrière la brillante façade de cette cité-état ? », précise le synopsis officiel du jeu vidéo.

Autres sorties Trails pour 2022 et 2023

Aux États-Unis, il est confirmé qu’il y aura une version au format physique pour Trails from Zero et Trails of Azure. Pour l’instant, on ne sait pas si les utilisateurs en Europe auront la possibilité d’avoir le jeu sur leurs tablettes.

Dans d’autres plans parallèles de NIS America liés à Trails, on se souvient qu’en 2023 Legend of Heroes Trails into Reverie (suite directe de Trails of Cold Steel), The Legend of Heroes Trails to Azure (la deuxième partie de Trails from Zero) et The Legend of Nayuta : Boundless Trails, un RPG d’action en tant que spin-off.

source | communiqué de presse officiel