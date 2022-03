STALKER 2 pour le développement en raison de la guerre en Ukraine : GSC partage une vidéo choquante

STALKER 2: Heart of Chernobyl arrête son développement indéfiniment en raison de la situation critique que vit actuellement l’Ukraine. Cela a été annoncé par les responsables de GSC Game World, expliquant la situation difficile à laquelle sont confrontés tous ses travailleurs et leurs familles en raison de l’invasion de leur pays par la Russie, partageant une vidéo choquante de style making of dans laquelle vous pouvez également voir de nombreuses scènes réelles des bombardements russes sur différentes zones du pays.

Ils reviendront « après la victoire »

Et c’est que dans GSC Game World, ils concentrent leurs efforts ces jours difficiles sur l’aide aux personnes touchées par la guerre en Ukraine et leurs familles, obligées de mettre de côté leur activité professionnelle et d’arrêter le développement de leur nouveau jeu vidéo tant attendu , STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl. Parallèlement à la déclaration, ses créateurs ont partagé une vidéo émouvante et choquante dans laquelle ils montrent des images d’il y a à peine une semaine avec plusieurs sessions de capture de mouvement.

Une activité brutalement interrompue par le début de l’invasion russe et les premiers bombardements sur le sol ukrainien. Dans la même bande-annonce que vous pouvez voir au début de cette nouvelle, des scènes terribles des attaques russes sont montrées, des manœuvres qui ont commencé il y a quelques jours à peine. À la fin du clip vidéo, ils disent que « maintenant, nous nous efforçons d’aider nos employés et leurs familles à survivre. Le développement de jeux a pris du recul. Mais nous allons certainement continuer. Après la victoire. »

Et c’est que GSC Game World a le siège de l’étude à Kiev, la capitale de l’Ukraine, l’un des principaux objectifs de l’armée russe, avec laquelle toute l’équipe a été contrainte d’arrêter son activité professionnelle pour être en sécurité et prendre soin de leurs proches. Le média PC Gamer a pu contacter plusieurs travailleurs, qui ont assuré qu’ils allaient bien, à la date de publication de cette vidéo, mercredi 2 mars 2022.

source | Monde du jeu GSC | joueur sur ordinateur