FUT FIFA 22 TOTW 24 avec Mbappé, Dembélé et Paulista désormais disponible

FIFA 22 révèle les joueurs qui confirment l’équipe de la semaine 24. La TOTW, comme on l’appelle souvent, valorise les footballeurs les plus remarquables de la dernière journée dans les principales ligues nationales. Disponible dès maintenant sur le marché des transferts et dans le cadre de l’ouverture du pack à durée limitée.

Équipe de la semaine 24 dans FUT FIFA 22 : tous les élus

Titres

PT : Casteels, 87 ans, Wolfsbourg

CT : Gabriel Paulista, 84 ans, Valence

CT : Süle, 84 ans, Bayern Munich

LD : Traoré, 84 ans, Stade rennais

MG : Insigne, 87 ans, Naples

MD : Diaby, 87 ans, Bayern Leverkusen

CDM : Soucek, 84 ans, West Ham

MG : Renan Lodi, 84 ans, Atlético Madrid

ST : Mbappé, 93 ans, Paris Saint-Germain

ST : Simeone, 86 ans, Hellas Vérone

ED : Dembélé. 85, FC Barcelone

Suppléants et réserves

PT : Benítez, 85 ans

CAD : Doherty, 82

LI : Van Aanholt, 81 ans

CM : Baumgartner, 84 ans

ED : Bougie, 85

EST : Zaha, 84 ans

DC : Hamdallah, 81 ans

CT : Oroz, 70 ans

MR : Jérémy, 79 ans

ST : Sergio Leon, 79 ans

EST : Grotte, 79

J.-C. : Hélène, 75 ans

L’équipe de la semaine numéro 24 se distingue par la participation de trois représentants de LaLiga Santander dans le onze de départ. Paulista était responsable de son équipe prenant les trois points contre Majorque. En revanche, Lodi a mené l’Atlético de Madrid à la victoire au Wanda Metropolitano contre le Celta de Vigo. On ne peut pas non plus ignorer la participation du Barça. Les minutes que Xavi donne à Dembélé sont bien utilisées par le Français. EA Sports récompense vos efforts.

La carte que nous recommandons cette semaine est celle de Mbappé. Une carte TOTW avec 99 pas est rarement vue. L’attaquant est un joueur total. Peu lui importe de marquer ou de donner des passes décisives : dans la surface il n’a pas d’égal. A tel point que sa note moyenne cette semaine atteint 93 points, soit 6 points de plus que le prochain rival : Insigne.

La source: EA Sports