FIFA 22 supprimera toutes les équipes russes et leur équipe nationale

Electronic Arts rejoint les mouvements des entreprises occidentales en réponse à l’invasion russe du territoire ukrainien. L’éditeur supprimera les équipes russes et leur équipe nationale de toutes leurs sagas footballistiques. FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online sont les trois titres qui effaceront toute présence d’équipes liées au pays d’Europe de l’Est.

Déclaration d’EA : FIFA 22 effacera toute trace d’équipes russes

« EA Sports est solidaire du peuple ukrainien, et comme tant de voix à travers le monde du football appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine », commence l’éditeur à travers un communiqué sur les réseaux sociaux. « Comme nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA, EA Sports a lancé les processus pour retirer l’équipe nationale russe et toutes les équipes russes des produits EA Sports FIFA, y compris FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. »

Au cours du message, ils précisent également qu' »ils évalueront les changements liés à d’autres domaines » de leurs jeux. « Nous tiendrons nos communautés informées de toutes les actions que nous entreprendrons, et nous remercions les joueurs pour leur patience pendant que nous travaillons sur ces mises à jour », concluent-ils.

Ambiance dans le stade quand l’équipe russe joue à domicile dans FIFA 22.

Quelles sont les équipes russes incluses dans FIFA 22 ?

Dans la dernière édition de la saga, EA Sports a maintenu la licence de trois équipes russes : le CSKA Moscou, le Lokomotiv Moscou et le Spartak Moscou. Tous les trois seront hors jeu une fois les changements effectués. Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils ne peuvent pas être sélectionnés pour jouer dans l’un des modes disponibles dans FIFA 22 et d’autres jeux FIFA avec le sceau Electronic Arts.

En revanche, il n’a pas transpiré ce qui arrivera aux joueurs de nationalité russe et à leurs cartes dans des modes tels que FIFA Ultimate Team. De la part de l’entreprise, ils insistent sur le fait que dans les prochains jours, ils effectueront les communications dues à leurs utilisateurs.

Konami, quant à lui, maintient le parrainage du Zenit Saint-Pétersbourg et de la Tinkoff Russian Premier League, la première division de la ligue en Russie, dans eFootball et ses jeux précédents nommés Pro Evolution Soccer. Pour le moment, les Japonais n’ont déclaré aucun commentaire.

La source: EA Sports