Fallout 76 : Envahisseurs de la galaxie, les extraterrestres débarquent dans les Appalaches

Nous laissons derrière nous une année pleine de nouvelles dans Fallout 76. Le titre Bethesda a tenu sa promesse envers la communauté, basée sur la poursuite de l’expansion au cours des années après son lancement pour accueillir des extensions majeures telles que Fallout Worlds ou The Reign of Steel. Dans ce cas, le mois de mars démarre avec la première d’Invaders of the Galaxy, un événement saisonnier qui accueille les extraterrestres dans le jeu. Pour avoir un aperçu approfondi de ce que cette mise à jour, maintenant disponible, apportera, nous avons rencontré le directeur de la conception du jeu, Mark Tucker, pour nous parler de Galaxy Invaders.

Ce sera les envahisseurs de la galaxie dans Fallout 76

Les extraterrestres ne sont pas une nouveauté dans la saga Fallout. Ceux qui sont fans de la franchise depuis des années et qui ont apprécié d’autres jeux, tels que Fallout 3 ou le quatrième épisode numéroté, se souviendront de ce magnifique DLC appelé Mothership Zeta dans lequel nous avons voyagé avec notre protagoniste vers un vaisseau extraterrestre à partir duquel nous devions évadez-vous afin de continuer notre aventure à travers les ruines de DC. « Il y a certaines références à des apparitions extraterrestres précédentes dans d’autres jeux Fallout que les fans reconnaîtront. Nous avons ajouté un certain nombre de nouvelles troupes extraterrestres et vous reconnaîtrez l’une d’entre elles pour l’avoir déjà vue », souligne Mark Tucker.

Des blasters à munitions plasma ou laser, des créatures au look fun (ou terrifiant) et aux décors métalliques tout droit sortis d’un film de science-fiction. Tout cela et plus nous attend dans Invaders of the Galaxy, le nouveau contenu qui atteint le monde ouvert de Fallout 76 pour nous surprendre avec une mise à jour qui élargit le monde déjà connu, au lieu d’être un ajout indépendant comme dans le cas d’autres DLC ou extensions :

« Ne vous attendez pas à ce que ce soit un autre emplacement totalement nouveau sur une carte inédite, mais plutôt une extension de celui que nous connaissons déjà, en plus de trouver des missions liées aux personnages que nous avons déjà rencontrés. Avec cela, nous voulons nous assurer que les joueurs ont diverses tâches à accomplir dans le monde connu et découvrir de nouvelles missions à accomplir dans les nouvelles zones », explique Mark.

Quant aux extraterrestres eux-mêmes, ils ne seront pas nos compagnons, car il semble que leurs plans ne soient pas du tout pacifiques. Par conséquent, nous devrons nous unir pour les affronter et les jeter hors du monde. De l’équipe de développement, ils se sont assurés de nous faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’un événement saisonnier typique, mais plutôt de quelque chose qui concerne plusieurs endroits, il y a des rencontres aléatoires qui créent leurs propres histoires, les extraterrestres peuvent entrer dans différentes intrigues ou endroits , etc.

D’autre part, afin de mettre un terme à cette invasion, ils ont exploré de nouveaux types d’armes aux dégâts et effets différents. Selon la façon dont vous modifiez votre arme lorsque vous la modifiez, vous pouvez obtenir des effets spéciaux et étonnants, quelque chose qui sera très amusant à expérimenter.

L’événement fonctionnera comme suit : toutes les heures, un vaisseau spatial extraterrestre apparaîtra au-dessus de l’un des emplacements vedettes des Appalaches pour déployer trois extracteurs dans la région, extrayant les ondes cérébrales de toutes les formes de vie à proximité. Pour activer l’événement, nous devons nous rendre à l’emplacement du navire et examiner l’extracteur Kappa. Lorsque l’événement commence, les joueurs doivent détruire les trois extracteurs d’ondes cérébrales avant que les extraterrestres puissent terminer le processus d’extraction. Les extracteurs sont protégés par un champ de force et chacun est contrôlé par un commandant extraterrestre différent. Vaincre les forces extraterrestres pour attirer l’attention du commandant de chaque extracteur est ce que nous devons faire. De plus, tuer les trois extracteurs nous donnera du butin, de l’XP et la possibilité d’obtenir des plans avec lesquels construire de nouvelles armes extraterrestres et des objets thématiques pour le CAMP

De Bethesda, ils avertissent également que même si l’événement saisonnier Invaders of the Galaxy est disponible, il est probable que nous rencontrerons des extraterrestres lors de certains événements publics, notamment Stories by the bonfire, Free et dividing line. Nous pouvons également voir les extraterrestres dans de nouvelles rencontres aléatoires qui accompagnent la mise à jour, nous avons donc tout un monde plein de surprises qui peuvent survenir à tout moment.

Autres nouvelles futures dans Fallout 76

Invaders from the Galaxy n’est pas le seul contenu à venir dans Fallout 76 cette année 2022. S’adressant directement à Mark Tucker, nous lui avons posé des questions sur d’autres événements, mises à jour et extensions que nous connaissons déjà ou qui pourraient arriver à l’avenir. les prochains mois au titre de Bethesda :

« Nous construisons The Pitt et l’une des menaces récurrentes dans ce que nous développons en ce moment est vraiment difficile. Nous nous concentrons sur le fait de donner le sentiment que vous voyagez vraiment dans un endroit complètement différent. Quelque chose qui se passe avec les Appalaches, c’est que c’est assez sympa, car il y a des arbres avec des feuilles et des décors relativement beaux, mais à The Pitt, nous ne trouverons rien de tout cela et ce sera beaucoup plus sauvage et dangereux « , explique Tucker, » Quelque chose ce qui se passe dans Fallout, c’est que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes et c’est quelque chose que nous pouvons trouver dans The Pitt, une intrigue quelque peu complexe et certainement intéressante. Nous trouverons également de nouveaux contenus de faction, même s’ils n’ont pas voulu entrer plus dans les détails afin de ne rien gâcher de l’intrigue.

D’autre part, ils assurent que l’un des défis qu’ils ont dans l’équipe de développement est d’améliorer encore la partie individuelle d’un joueur de Fallout 76. Expéditions se concentre beaucoup sur ce domaine, bien qu’étant un titre avec une âme multijoueur Il sera toujours être plus agréable en compagnie. « Nous acceptons le chaos et donnons aux joueurs la liberté de faire ce qu’ils veulent, même des choses auxquelles nous ne nous attendions pas ou que nous n’avions pas prévues lorsque nous avons développé le jeu. Nous pensons qu’il est important d’attendre et de voir ce qui se passe à chaque fois. Bien sûr, si nous en arrivions au point où nous voyions une mauvaise attitude constante de la part des joueurs, nous agirions, mais pour l’instant, il existe un équilibre quelque peu chaotique qui fait d’un jeu Fallout ce qu’il devrait être.

«Nous sommes impatients de trouver de nouvelles façons de divertir la communauté pour les années à venir, ainsi que de fournir un contenu et des nouvelles incroyables pendant beaucoup plus longtemps. Pour le moment, nous n’avons pas l’intention d’ajouter des montures ou des véhicules car cela changerait trop l’expérience de base du jeu au-delà des défis techniques que cela apporterait. En ce qui concerne les animaux de compagnie potentiels comme les chiens, c’est quelque chose qui nous intéresse mais que nous ne sommes pas encore prêts à sortir cette année. Nous avons développé un système de familiers, mais nous n’en sommes pas vraiment satisfaits, donc il est en attente jusqu’à ce que nous puissions donner à nos joueurs ce qu’ils recherchent », révèle Mark Tucker.

Pour conclure avec ses réflexions sur l’avenir du jeu, il assure que la communauté a demandé plusieurs événements spéciaux et qu’ils y ont travaillé, ainsi que la création de nouvelles opportunités en tant que contenu permanent au-delà des événements publics et temporaires. Tout cela et bien plus encore nous attend tout au long de 2022 et au-delà dans Fallout 76. À bientôt dans les Appalaches !