Battlefield 2042 améliorera la conception de la carte dans les mois à venir

Battlefield 2042 est toujours présent dans les plans d’Electronic Arts. Les équipes responsables, dirigées par EA DICE, annoncent des changements dans la conception des cartes de lancement en fonction des commentaires de la communauté. D’après l’étude, ils soulignent que les modifications font partie d’un processus lent qui n’atteindra pas tous les scénarios simultanément.

Comment les cartes de Battlefield 2042 vont-elles changer ?

Dans une carte ouverte sur son site officiel, l’entreprise indique cinq clés : mouvement, intensité, ligne de mire, trajectoires et couverture. « Sur la base de vos retours, nous allons mettre en avant 5 éléments principaux que nous avons identifiés en relation avec les problèmes actuels de gameplay sur les cartes, leurs causes et notre avis à leur sujet, ainsi que proposer des changements pour résoudre ces problèmes », expliquent-ils. « Notre intention est que ce soit une conversation ouverte avec vous. Nous sommes impatients d’entendre vos réflexions et vos commentaires sur les objectifs de conception de carte mis à jour afin de nous assurer que nous prenons les bonnes décisions en ce qui concerne les améliorations de l’expérience de jeu. »

Parmi les exemples, nous pouvons voir l’avant et l’après de Kaleidoscope. Ils soulignent que le point d’apparition des troupes russes « est trop éloigné » des deux points, provoquant des déséquilibres lors de la tentative de capture de la deuxième station. Ce que propose EA DICE, c’est d’aligner les deux points de capture dans un format vertical où l’action est plus concentrée. Advance et Conquest seront sujets à changement.

« Les plans que nous avons évoqués aujourd’hui nécessiteront un temps de développement considérable, nous pouvons donc affirmer que tous les changements proposés ne seront pas disponibles simultanément dans toute notre bibliothèque de cartes », soulignent-ils. « Notre priorité absolue est d’apporter des améliorations à Kaleidoscope dans Conquest et Advance. Nous sommes conscients que notre plus grande opportunité d’améliorer le jeu se trouve sur cette carte, c’est donc là que vous verrez les premières mises à jour. La saison 1 est le cadre choisi pour voir ces premiers changements.

Source : EA DIT