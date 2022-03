Le torero NEON célèbre le début de sa campagne Kickstarter avec de nouvelles informations

Relevo a lancé la campagne de financement participatif Bullfighter NEON sur Kickstarter. Le studio de Bilbao a présenté le projet, une arcade rétro qui sert d’hommage aux jeux du premier lot de Neo Geo. L’objectif de la campagne est d’atteindre 28 000 euros afin d’accélérer le développement du jeu. Dans le cadre de cette initiative, les développeurs ont publié une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessous ces lignes.

Le jeu se déroule dans un futur dystopique high-tech. Comme cela s’est produit depuis le passé le plus lointain, le pain et le cirque continuent d’être aussi ou plus importants qu’auparavant. Le principal divertissement de cette société est le circuit des toreros, qui rassemble divers adversaires. Ils doivent s’affronter pour lutter contre de puissants robots taurins, tous équipés des armes les plus meurtrières.

«Nous avons adoré l’idée de ramener cette tendance des années 90 des jeux de sport futuristes. Presque tous les sports ont trouvé leur place dans cette tendance de l’ère 16 bits, qui est presque révolue maintenant », explique Jon Cortázar, concepteur de jeux et fondateur de Relevo. « Nous voulions aussi faire quelque chose de différent, alors nous avons créé ce futur où la tauromachie a été abolie et transformée en un nouveau spectacle très différent. »

Six personnages jouables

On peut choisir entre une escouade de six toreros : Alberto, Français, triomphe sur les plateaux de télévision ; Laura est mexicaine et se bat pour prouver sa valeur ; Miura, japonais, utilise un style très particulier. April est une athlète d’élite des États-Unis. Lidia, une cyborg russe ; Brontes, un minotaure.

Cortázar a clairement indiqué qu’ils avaient « voulu supprimer toute violence dans le jeu », afin que les toreros « ne causent pas de dégâts » ou « n’effectuent pas d’attaques ». Ainsi, le seul moyen de progresser sera de « décharger la batterie des cyberbêtes » en exécutant des « passes avec votre béquille néon », le tout pendant que le torero renvoie des attaques. La victoire est assurée lorsque vous n’avez plus d’énergie.

La musique est en charge du compositeur Gryzor87, connu pour les bandes sonores de jeux comme Maldita Castilla ou Battle Princess Madelyn.

Torero NEON sortira sur PC et consoles, mais dépendra largement de la réception de la campagne. Ils promettent « un mode histoire soigné » et un gameplay hautement paramétrable, qui permettra de calibrer la difficulté en fonction du profil de chaque joueur.

source | Soulagement