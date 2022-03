Sea of Thieves | Réclamations rares qu’ils ont "projets ambitieux" pour l’avenir du jeu

Le bateau pirate Sea of ​​​​Thieves sera renforcé avec de nouveaux marins. Rare, le studio à l’origine du développement du jeu vidéo, recherche des professionnels pour continuer à façonner l’avenir de son titre multijoueur. Les offres d’emploi ont été publiées sur le site officiel, que le directeur créatif Mike Chapman a partagé sur les réseaux sociaux. Chapman lui-même a laissé un brillant avenir à la production déjà vétéran de Xbox Game Studios :

« Qu’est ce que c’est? L’équipe de conception de Sea of ​​Thieves s’agrandit ! Nous recherchons trois nouveaux Game Designers, ainsi qu’un Senior Narrative Designer. Nous avons des plans ambitieux pour l’avenir de Sea of ​​​​Thieves dans le cadre de notre incroyable studio. Faites-en partie! » Netcost a eu l’occasion d’interviewer récemment Chapman, qui a déjà laissé entendre que l’odyssée des pirates est loin d’être terminée.

Adieu le mode arène, bonjour les aventures

L’un des objectifs de Rare est d’améliorer le système d’aventure. Cependant, pour se concentrer sur cet aspect, ils ont dû en sacrifier un autre, le mode compétitif Arena, qui fermera définitivement ses portes. La société reconnaît qu’il s’agit d’une décision difficile que « tout le monde n’aimera pas », bien qu’elle promette de compenser.

Sea of ​​Thieves est sorti en 2018 sur Xbox One et PC. Malgré les bonnes critiques, il a été difficile de démarrer car le plan post-lancement n’a pas été élaboré assez rapidement pour ce type de produit, qui reçoit généralement rapidement de nouveaux contenus.

Les mois ont passé et le développeur britannique a enfin trouvé le ton. Depuis lors, Sea of ​​​​Thieves a été constamment mis à jour avec des nouvelles gratuites. De plus, le titre est optimisé pour Xbox Series X et Xbox Series S, les machines nouvelle génération de Redmond. « En 2021, nous avions les meilleurs chiffres et la communauté ne cesse de croître », a-t-il déclaré à Netcost. « Maintenant, avec le nouveau système Adventures, un voyage passionnant nous attend et nous verrons où cela nous mènera. »

source | peu fréquent