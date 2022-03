Resident Evil 2, 3 et 7 seront adaptés sur Xbox Series X/S et PS5 avec un patch gratuit

Capcom a annoncé qu’il développerait des versions natives de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7 : Biohazard pour la prochaine génération de consoles. La société japonaise a confirmé que les versions Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 auront des améliorations visuelles. Les propriétaires d’une copie sur PS4 et Xbox One pourront accéder à la mise à jour de nouvelle génération sans frais supplémentaires. Qu’en est-il des utilisateurs de PC ? Ils auront également la possibilité de profiter des améliorations.

« Resident Evil 2, 3 et 7 arriveront sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S avec des améliorations visuelles cette année. Ceux qui ont ces jeux sur PlayStation 4 et Xbox One pourront accéder à la mise à niveau numérique sans frais supplémentaires », informent-ils dans le tweet. En réponse à ce message, Capcom a ajouté que les correctifs « seront également publiés pour les joueurs sur PC » lorsque les versions de nouvelle génération seront publiées.

Des correctifs de mise à niveau pour les trois jeux seront également publiés pour les joueurs PC sans frais supplémentaires lors du lancement des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S ! – Resident Evil (@RE_Games) 2 mars 2022

Entre remakes et nouvelles livraisons

La saga Resident Evil a été l’une des plus prolifiques de Capcom ces dernières années. Les remakes de classiques comme ceux des deuxième et troisième volets ont non seulement adapté les graphismes et le gameplay aux systèmes actuels, mais ont également modifié leur script et d’autres aspects. La saga principale, pour sa part, a évolué à la première personne dans le septième chapitre, une tendance qui s’est poursuivie dans Resident Evil Village, à ce jour le jeu vidéo principal le plus récent de la marque.

Depuis que la Xbox Series X/S et la PS5 sont arrivées sur le marché, de nombreuses entreprises ont décidé d’adapter nativement leurs jeux à la nouvelle génération. Respawn Entertainment a fait de même avec Star Wars Jedi : Fallen Order et CD Projekt RED vient de publier la mise à jour nouvelle génération pour Cyberpunk 2077. Plus tard, dans la seconde moitié de l’année, Geralt de Riv reviendra renforcé grâce au patch The Witcher 3 : Chasse sauvage.

source | capcom