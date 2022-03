Le terrifiant Dead by Daylight présente Kickstarter pour faire de son jeu de société une réalité

Les habitués du jeu vidéo Dead by Daylight de Behavior Interactive et Starbreeze Studios auront bientôt raison de poursuivre leurs cauchemars asynchrones au-delà de l’expérience virtuelle. Et c’est que les spécialistes des jeux de société Level 99 Games ont présenté le Kickstarter de Dead by Daylight : The Board Game, la version jeu de société traditionnel du jeu PC, console et mobile qui promet de garder intactes les principales caractéristiques du jeu. matériel source.

Nouveau projet de financement participatif

Ainsi, et à travers un nouveau projet de financement collectif via Kickstarter, ses créateurs entendent proposer toute une expérience d’horreur et de survie sous la forme d’un jeu de société. Et nous avons déjà les premiers détails de ce nouveau format, ainsi que quelques premières images de ce à quoi ressemblera cette proposition inédite dans la populaire franchise Dead by Daylight.

La base est maintenue, ce qui est la même, un joueur sera le tueur impitoyable tandis que les autres assumeront le rôle de survivants. Le jeu permet des parties de 3 à 5 joueurs, l’un d’eux en tant que meurtrier (certaines de leurs identités sur les plus de 20 actuellement disponibles dans le jeu vidéo doivent encore être confirmées), tandis que les autres joueurs peuvent être certaines des victimes comme Meg, Jake, Feng Min, Charlotte ou Dwight, qui devront fuir le psychopathe de garde à travers les cases du plateau.

Par curiosité, il semble que les figurines du jeu de société ne seront pas peintes, nous pouvons donc les colorier à la maison comme bon nous semble. Cependant, nous devrons encore attendre pour connaître les règles exactes du jeu, ainsi que le début d’une campagne Kickstarter qui n’a pas encore de date de début mais qui a déjà sa propre page activée.

source | Jeux de niveau 99