Batgirl: filtré l’apparition du méchant Firefly avec Batgirl sur une moto et du feu partout

Batgirl, l’un des prochains films de DC et Warner Bros. -en l’occurrence pour HBO Max-, continue le tournage à Glasgow (Ecosse), un film dont plusieurs de ses personnages ont déjà fuité, dont le Batman de Michael Keton. Mais voici maintenant un premier aperçu de ce qui sera son principal méchant, Firefly -également connu sous le nom de Firefly-, joué par l’acteur Brendan Fraser. Et il le fait avec des photos et des clips vidéo inclus, dans lesquels nous pouvons tout observer, du costume et du masque du méchant à une poursuite en moto par Batgirl avec Firefly tirant le feu.

Voici à quoi ressemble Firefly dans le film Batgirl

Ainsi, on a enfin un premier aperçu de Firefly ou Firefly, le méchant principal de Batgirl dont il a déjà été confirmé que l’acteur Brendan Fraser (La Momie) serait en charge de jouer son rôle. Bien sûr, il n’y a aucun moyen de savoir si sous la combinaison Firefly dans ce matériel divulgué du tournage se trouve Fraser ou un spécialiste de l’action. Et si nous tenons compte du fait que Firefly est au sommet d’un camion de pompiers roulant à grande vitesse dans les rues du « Gotham » écossais et tirant même sur le feu, il s’agit probablement d’un spécialiste et non de Fraser.

De plus, la présence de la Batmoto se confirme avec une Batgirl qui aura sûrement toutes sortes de gadgets pour traquer les méchants, sûrement, celle qui semble être son mentor dans le film, le Batman de Michael Keaton, le même qui on verra bientôt dans TheFlash. Bien sûr, il ne semble pas que cette Firefly cinématographique montre les mêmes capacités que la version la plus récente du personnage -celle de la saga vidéoludique Arkham-, capable de voler avec tout un arsenal à portée de main, mais plutôt un peu plus version terrestre.

Quoi qu’il en soit, il faudra probablement attendre 2023 pour la première de Batgirl sur HBO Max, à une date encore à annoncer.

source | ScreenRant