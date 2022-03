Horizon Forbidden West reçoit le patch 1.06, désormais disponible sur PS5 et PS4

Horizon Forbidden West reçoit le patch 1.06 sur PS5 et PS4. Le nouveau travail de Guerrilla Games reçoit des améliorations et des corrections dans de nombreux éléments, à la fois dans les missions et dans l’expérience mondiale. On vous raconte les temps forts.

Points forts de la mise à jour 1.06 d’Horizon Forbidden West

Suppression du retour haptique lors des déplacements rapides entre et à proximité des feux de joie lorsque l’intensité du grondement est de 0.

Correction de plusieurs endroits où les éléments du jeu apparaissaient entre différents niveaux de détail.

Correction d’un cosmétique qui avait des problèmes avec la modélisation sous l’eau.

Correction d’un problème où un artefact flou apparaissait autour de l’arc lourd lorsqu’il était utilisé en combat.

Correction de plusieurs situations où la caméra se comportait de manière involontaire.

Correction de diverses scènes où les personnages des camps n’affichaient pas le bon niveau de détail lors de la lecture de la version PS4.

Amélioration de la réduction du bruit dans l’occlusion ambiante.

Réduction de l’intensité du vignettage à l’écran lors de l’activation des poussées de bravoure et lorsque Aloy est en mauvaise santé.

Correction de plusieurs plantages.

Correction de divers éléments apparaissant soudainement pendant les cinématiques.

Correction de divers écrans de chargement involontaires qui pouvaient apparaître à des points spécifiques.

Aloy ne mentionnera plus autant le coffre maintenant.

Correction et amélioration de certains textes de localisation.

Améliorations visuelles et sonores lors des cinématiques.

Correction d’un problème où Aloy pouvait se figer dans une pose spécifique lors du changement d’arme lors d’une attaque de mêlée lourde.

Correction d’un problème où changer les commandes de tir en R1 empêchait les joueurs de lancer des pierres.

Correction d’un problème de caméra pendant le générique de fin.

Dans les notes, nous avons omis tous les correctifs liés aux missions principales et secondaires. De cette façon, nous évitons les révélations sur l’intrigue. Pour les lire en entier, cliquez sur la source.

Rappelons qu’Horizon Forbidden West est actuellement disponible sur PS5 et PS4.

Source : Reddit