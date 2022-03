L’Ukraine demande à Xbox et PlayStation de quitter le marché russe

L’Ukraine continue d’être plongée dans une guerre provoquée par l’invasion de la Fédération de Russie, qui avance dans son attaque tandis que l’Occident répond par des sanctions contre le régime de Vladimir Poutine. Dans l’industrie du jeu vidéo, certains studios récoltent des fonds pour offrir une aide humanitaire, comme dans le cas des créateurs de This War of Mine. Désormais, le vice-Premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, a demandé à Microsoft et Sony de laisser de côté le marché russe et biélorusse.

À travers un tweet, dans lequel il a directement cité Xbox et PlayStation, Fedorov a partagé un document et a écrit les mots suivants : « Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. La Russie a déclaré la guerre non seulement à l’Ukraine, mais aussi au reste du monde civilisé. Si vous soutenez les valeurs humaines, vous devez quitter le marché russe. »

@Xbox @Playstation Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. La Russie a déclaré la guerre non pas à l’Ukraine mais à tout le monde civilisé. Si vous soutenez les valeurs humaines, vous devriez vivre le marché russe ! pic.twitter.com/tnQr13BsSv — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 2 mars 2022

Blocage temporaire des comptes russes et biélorusses

Le document s’adresse aux développeurs de jeux vidéo et aux responsables d’esports. « Les forces armées défendent l’Ukraine jusqu’au bout. Le monde entier repousse l’agresseur en imposant des sanctions, puisque l’ennemi doit subir des pertes importantes. Nous avons besoin de votre soutien », disent-ils.

Ce message nous rappelle que dans la réalité d’aujourd’hui, tout ne dépend pas des armes, mais que la technologie joue un rôle important dans la résolution des conflits. « La technologie moderne est peut-être la meilleure réponse aux chars de combat, aux lanceurs de missiles multiples (hrad) et aux missiles. » En ce sens, ils demandent aux entreprises de bloquer temporairement les comptes d’utilisateurs en Russie et en Biélorussie.

« Je suis sûr que non seulement vous nous écouterez, mais aussi que vous ferez tout votre possible pour protéger l’Ukraine, l’Europe et, enfin, l’ensemble du monde démocratique d’une agression sanglante et autoritaire. Je vous demande de bloquer temporairement tous les comptes russes et biélorusses. Dans le même temps, il demande aux organisateurs de tournois d’esports d’arrêter « la participation des équipes russes et biélorusses » et d’annuler les compétitions qui se déroulent dans ces pays.

Apple a déjà pris des décisions dans ce sens.