Le mythique ET allait être un film d’horreur mais Steven Spielberg avait besoin d’une pause

Le film emblématique ET de Steven Spielberg est né comme un film d’horreur, bien que le réalisateur lui-même ait rapidement changé d’avis pour opter pour un film plus gentil, plus tendre et même dramatique. C’est ainsi que le médium Slash Film le reprend du livre Les Films de Steven Spielberg de Neil Sinyard, où l’on découvre cette curieuse histoire d’un des films les plus représentatifs des années 80.

Tournure totale sur l’invasion extraterrestre classique

Et c’est qu’après le succès de Close Encounters of the Third Kind, Columbia a voulu développer une suite malgré le fait que Spielberg avait d’autres projets en tête, abandonnant sa direction et écrivant une première ébauche. Ce premier scénario s’intitulait Night Skies et présentait une famille assiégée dans sa ferme par une race extraterrestre, avec un accent clair sur la terreur et le thriller, ainsi que l’ajout de Budde, un extraterrestre plus bienveillant qui a établi une relation amicale avec le fils. famille autiste.

Cependant, à cette époque, Spielberga était pleinement impliqué dans la production convulsive de Raiders of the Lost Ark et aspirait à un projet un peu plus calme. L’occasion s’est présentée lorsque le cinéaste a montré le scénario à Melissa Mathison, qui a vu dans cette relation entre un extraterrestre bienveillant et un enfant une parfaite opportunité de créer quelque chose de totalement nouveau.

C’est alors que Spielberg a finalement abandonné Night Skies et a commencé à travailler avec Mathison sur un film intitulé ET et moi. Columbia n’a pas voulu miser sur un produit « à la Disney » et a rejeté l’idée. Puis Universal est entré en jeu, une société de production qui a repris les droits pour créer ET, l’extraterrestre ; et le reste appartient à l’histoire du cinéma.

Pour autant, les idées de Night Skies ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd et Spielberg en a profité pour des projets auxquels il a participé plus tard, comme Poltergeist ou Gremlins.

source | film slash