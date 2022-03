Star Wars La Remesa Mala met à jour son calendrier : la saison 2 arrivera « bientôt »

La deuxième saison de la série animée Star Wars : The Bad Remittance, suite de The Clone Wars, n’a toujours pas de date de sortie sur Disney+. Il y a des mois, le magazine officiel Star Wars Insider a annoncé qu’il ferait ses débuts au printemps 2022, bien qu’il n’ait pas fixé de date plus précise. Désormais, le numéro le plus récent de la publication indique qu’elle arrivera « bientôt ».

Le message est interprétable et n’indique pas qu’un changement s’est produit dans la première fenêtre. Cependant, ce produit figurait auparavant dans cette section du journal de production, même s’il comportait auparavant le label « Spring 2022 ». La question, toujours sans réponse, est de savoir si cette modification est un retard ou non. Pour le moment, Lucasfilm n’a rien communiqué de plus à ce sujet.

Ce que l’on sait, c’est que Star Wars : Obi-Wan Kenobi sortira le 25 mai. Andor, qui est également en cours de production, n’a qu’une première fenêtre (2022), tandis que la troisième saison de The Mandalorian devrait être vue avant la fin de cette année. Le calendrier est donc très serré. À quelle période de l’année les histoires de La Remesa Mala s’insèrent-elles ?

Initié de Star Wars. PHOTO : Reddit/u/BZPJMJ64

Saison complète sur Disney+

Les abonnés Disney + peuvent accéder à la première saison complète de Star Wars: The Bad Shipment, un premier lot de 16 épisodes qui continuent de retracer l’histoire de ce groupe particulier de clones « imparfaits », qui se rebellent contre l’Empire Galactique et qui Ils commencent à aller leur propre chemin.

Quant aux films, Disney a mis à jour le calendrier de production. Rogue Squadron, le film réalisé par Patty Jenkins, est toujours prévu pour 2023, malgré les rumeurs sur le possible retard du long-métrage. Le Hollywood Reporter a affirmé qu’il y avait eu des problèmes pour adapter le tournage au calendrier chargé de son réalisateur.

