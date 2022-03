Dungeon Siege revient … mais dans le métaverse Blockchain de The Sandbox

Ubisoft a partagé il y a quelques semaines son accord pour que les Lapins Crétins apparaissent dans The Sandbox, un jeu vidéo qui s’appuie sur les crypto-monnaies et la technologie blockchain pour alimenter son modèle économique. Une autre société qui a exprimé publiquement son soutien à ces nouveaux outils est Square Enix, qui vient de révéler que Dungeon Siege reviendra comme contenu pour ce métaverse.

« The Sandbox, un monde numérique décentralisé et une filiale d’Animoca Brands, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Square Enix pour apporter la légendaire saga RPG Dungeon Siege au métaverse The Sandbox », expliquent-ils dans le communiqué de presse officiel.

En quoi consiste la collaboration ?

Comme on dit, la collaboration proposera deux types de contenu différents : le premier, un monde Dungeon Siege qui inclura des « expériences RPG pour les joueurs » ; le second, une série de caractères et d’objets de type voxel que les utilisateurs et les créateurs peuvent utiliser dans l’outil d’édition VoxEdit.

« Dungeons Siege a toujours été une aventure inspirante, donc entrer dans le métaverse The Sandbox pour stimuler l’aventure personnelle des joueurs ouvre la porte à un chapitre passionnant pour la série », a déclaré Hideaki Uehara de Square Enix. « Nous avons hâte de voir Dungeon Siege prendre vie dans The Sandbox et puiser l’inspiration des fans de RPG. »

Le Sandbox est un titre qui rappelle Minecraft, dans le sens où il introduit un aspect créatif comme base pour générer du contenu, toujours avec la blockchain en arrière-plan.

Le président de la société japonaise, Yosuke Matsuda, a déclaré dans son message de fin d’année qu’il s’attend à ce que les NFT deviennent une tendance dans l’industrie du jeu vidéo. Cependant, cette technologie a également ouvert de vifs débats contre elle, même au sein d’entreprises qui ont développé des projets en ce sens, comme Ubisoft.

