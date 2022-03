Ghostwire : Tokyo, une carte d’amour à la culture japonaise

Ghostwire : Tokyo est l’un des jeux les plus spéciaux de cette année 2022. Tango Gameworks propose une vision de la capitale japonaise comme on ne l’a jamais vue. L’équipe dirigée par Shinji Mikami nous permet d’explorer ses quartiers dans le cadre d’un thriller d’action-aventure solo. Nous incarnons Akito, une personne normale qui, pour des questions de destin, devient la clé pour sauver une ville déchirée entre le réel et le surnaturel. Les mythes et légendes de la culture japonaise forment une base solide sur laquelle construire un jeu qui respire la personnalité.

A l’ombre de Shibuya

Certaines études ont tenté de transférer des régions de l’autre partie du monde après avoir effectué de laborieux processus de documentation. Beaucoup d’entre eux restent sur le rivage influencés par d’autres cultures ; ce n’est pas le cas de Tango Gameworks. Le studio est basé à Odaiba, une île artificielle de la baie de Tokyo à quelques minutes du centre névralgique. Ils vivent et travaillent dans les mêmes rues qu’ils ont l’intention de déménager. Ils aiment une ville qui est l’âme de Ghostwire : Tokyo.

Le tristement célèbre carrefour de Shibuya n’est qu’un des points clés qui ont été déplacés dans le jeu. La tour de Tokyo et ses environs sont fidèlement reproduits en spectateurs de luxe des aventures d’Akito. Bien que la force de leur cadre va au-delà de la capture de lieux reconnaissables par tous : ils parviennent à créer l’atmosphère unique qui existe dans la ville.

Explorer les rues de Ghostwire : Tokyo vous amène à jouer avec un état d’esprit similaire à celui que vous auriez en vous promenant dans la vraie vie. Des panneaux et des repères visuels peuvent vous conduire à un supermarché géré par des yokai, où vous pouvez acheter des objets de valeur pour votre aventure. Dans d’autres cas, par exemple, un immeuble peut vous conduire dans une cour voisine où un puissant ennemi établit son bastion personnel particulier.

Les racines du pays sont solidement ancrées dans l’étude, et donc dans le jeu. Comme nous l’avons dit au début, le folklore et la mythologie japonaise sont les fondements de Ghostwire : Tokyo à tous les niveaux. Il exprime le respect et la passion d’une culture qu’ils perçoivent au quotidien. Ils le représentent en joignant l’avancée à quelques symboles liés à leur religion et coutumes.

Sans aller plus loin, vous pourrez accéder à de nouvelles zones après avoir purifié des temples sous le regard des portes torii. Ces grands cadres, généralement rouges, représentent la frontière entre le sol sacré et le sol profane et servent d’entrée à chacun des sanctuaires shinto. Un combat intense vous attend.

Les missions secondaires s’abreuvent également au folklore japonais. Lors de votre visite dans les premiers quartiers, vous remarquerez des maisons traditionnelles qui cohabitent avec des tours d’habitation. Dans l’une d’elles, nous retrouvons l’esprit d’une vieille dame qui nous demande de chasser la malédiction qui la lie à sa maison. Aux grands maux, petits remèdes ; La dame fournit à Akito divers shio senbei, une collation typique à base de farine de riz.

La dame explique qu’ils sont « les favoris des Zashiki-warashi ». Nous avons mis un nom sur la malédiction. Ce qui semblait être une grande menace devient un autre clin d’œil à la culture japonaise. Ces esprits ont la responsabilité de protéger les habitants des maisons de tout danger. On leur donne la capacité d’assurer la prospérité et la bonne fin de la famille. Son apparence est celle d’une fille aux cheveux courts et vêtue d’un kimono.

Forces Yokai : les mythes prennent vie

Au cours de l’aventure, vous rencontrerez toutes sortes de yokai, les créatures mythologiques du folklore japonais. Nous vous laissons avec certains d’entre eux ci-dessous.

Kappa | C’est peut-être le yokai le plus reconnaissable loin de ses frontières. Dieu de l’eau pour les shintoïstes, il est connu comme un monstre farceur, qui n’hésite pas à attaquer ceux qui se dressent sur son chemin. À vue, il ressemble à celui d’une tortue; sa carapace sur le dos sert à la fois à attaquer et à se défendre. Dans le jeu, ils vous donneront de nouveaux pouvoirs.

Nekomata | Ne vous laissez pas tromper par son apparence féline : elle vous marchandera jusqu’au dernier yen. Les Nekomata sont des félins dotés de pouvoirs surnaturels qui imitent le comportement des humains. Dans Ghostwire: Tokyo, vous serez les propriétaires des supermarchés, où vous pourrez acheter des produits utiles pour votre aventure.

Tanuki | Ce chien viverrin japonais est l’un des visages les plus amicaux de la faune indigène. Dans la mythologie, on pense qu’il peut prendre la forme d’objets pour passer inaperçu. Votre visite à Tokyo vous amènera à accomplir quelques quêtes à leurs côtés.

Amewarashi | Cet esprit découle des émotions d’avoir été séparés de leurs parents. Il se manifeste sous la forme d’un garçon vêtu d’un imperméable jaune. Lorsqu’il se sent menacé, il demande de l’aide à d’autres esprits.

Kuchisake | L’origine de la partie Kuchikase sur une femme assassinée aux mains de son mari. Elle cherche à se venger en tant que yokai. Vous la verrez dans les rues sous la forme d’une silhouette allongée brandissant des ciseaux. Lorsqu’elle se rapprochera, elle vous demandera si vous la trouvez belle. Pensez à ce que vous dites.

Chiromuku | Le nom de ce yokai fait référence à un kimono traditionnel utilisé pour les mariages. Ce démon apparaît après n’avoir pu se marier ; ces émotions manifestent l’une des entités les plus dangereuses du jeu.

tengu | Les Tengu sont un autre des yokai les plus connus en Occident. On leur attribue une forme humaine mêlée à celle d’un oiseau. Lorsque vous les voyez voler autour de Tokyo, vous pouvez utiliser vos pouvoirs pour les attraper à distance et accéder aux toits à proximité. Et s’ils vous découvrent, ils seront assez résistants.

Ghostwire : Tokyo, l’un des incontournables de 2022

Ghostwire : Tokyo arrivera sur le marché le 25 mars exclusivement pour les consoles PS5 (également sur PC). Il sera commercialisé en deux éditions. L’édition standard au format physique et numérique aura un prix recommandé de 69,99 euros. Dans le cas où vous préféreriez l’acheter sur le PS Store, tous les abonnés PS Plus bénéficieront d’une remise de 10% sur la réservation, vous pourrez donc l’acheter pour 62,99 euros.

La seconde, baptisée Deluxe Edition, dispose d’un bonus spécial au format numérique : vous pouvez y jouer trois jours avant son lancement officiel, soit le 22 mars. Sont également inclus la tenue shinobi, l’arme kunai et le pack de tenues urbaines. Tout cela au prix de 89,99 euros. N’oubliez pas que l’accès anticipé et la réduction pour être membre de PS Plus sont des avantages exclusifs lorsque vous l’achetez sur le PS Store.