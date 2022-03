Roller Champions, le nouveau free-to-play d’Ubisoft, classé aux Etats-Unis

Roller Champions a été vu pour la première fois à l’E3 2019, mais n’a pas encore vu le jour. Le free-to-play compétitif d’Ubisoft a été testé via une version bêta, bien que la date de sortie n’ait jamais été confirmée. L’attente ne durera peut-être pas aussi longtemps, puisque le jeu est apparu enregistré sur le site de l’ESRB, l’institution qui classe les jeux par âge aux États-Unis.

Selon l’onglet Roller Champions de l’ESRB, le jeu sera disponible sur PC et sur les consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Nintendo Switch. Nous pouvons également en profiter sur les appareils mobiles iOS et Android. Rien n’est précisé sur une éventuelle date, il faudra donc attendre qu’Ubisoft fasse une déclaration officielle.

L’objectif? atteindre le sommet

Le jeu nous met dans le skin d’un Roller Champion, qui devra s’affronter dans des matchs entre deux équipes de trois personnes. Les règles consistent à prendre le ballon, faire un tour sur patins et marquer des points, tout cela jusqu’à ce que vous deveniez le grand champion du roller. La course commence au niveau de la rue, mais ce n’est qu’avec de la persévérance et de l’habileté que vous pourrez grimper au sommet et visiter les stades les plus fréquentés du monde.

La prochaine grande sortie d’Ubisoft est Assassin’s Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök, qui selon le studio lui-même est le contenu téléchargeable le plus ambitieux de l’histoire de la saga. Il s’agit d’une extension d’histoire dans laquelle nous allons gérer Odin dans le monde mythologique des nains.

Ubisoft a tenté de percer le marché du free-to-play avec des paris comme Hyper Scape, un jeu qui n’a pas répondu aux attentes et qui fermera finalement ses serveurs en avril.

source | CERS