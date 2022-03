Aperture Desk Job (univers Portal), jeu gratuit sur Steam

Aperture Desk Job n’est pas Portal 3, mais c’est un jeu vidéo qui se déroule dans cet univers. Et le meilleur de tous, il est entièrement gratuit à télécharger et à jouer via Steam. Valve a annoncé ce projet par surprise, disponible depuis le 1er mars. Pour l’obtenir, il vous suffit d’être enregistré en tant qu’utilisateur Steam et de télécharger le client. Dans tous les cas, le produit a été conçu pour que le joueur puisse découvrir les fonctionnalités de Steam Deck, le nouvel appareil portable de l’entreprise.

Le titre développé par Valve « réinvente le genre » du simulateur de marche « et vous emmène dans le monde endorphinique ultra-rapide de rester assis devant les choses ». Le jeu nous met dans le skin d’un « personne » qui se rend à son « day one » de travail dans un poste de statut inférieur. Bien que le protagoniste soit ambitieux, il se retrouve bientôt face à la réalité et découvre que gravir les échelons de l’entreprise n’est pas si facile.

Démo Steam Deck

Ce jeu vidéo a été conçu comme un « short jouable gratuit » pour le Steam Deck. Il s’agit toujours d’un guide qui vous permet de naviguer dans les commandes et les fonctionnalités de l’ordinateur portable. Quoi qu’il en soit, sur la page Steam elle-même, ils demandent aux utilisateurs de réduire leurs attentes : « Ce n’est pas une suite de Portal. Maintenant, préparez-vous à les monter d’un cran [las expectativas]car il fait partie de l’univers élargi de ces jeux ».

Steam Deck est une nouvelle console portable avec un cœur d’ordinateur. Les premières unités ont déjà commencé à arriver chez les clients, en fonction du moment où ils ont réservé le produit. Malgré le fait que les premiers cas de dérive du stick aient été révélés, de Valve ils assurent qu’il s’agit d’un problème logiciel et qu’il a été corrigé par une mise à jour.

