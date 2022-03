Crunchyroll annonce l’arrivée de Funimation : le plus grand catalogue d’anime au monde

Nouvelle importante dans le monde de l’anime : Funimation, une plateforme de Sony Pictures avec de nombreuses licences manganime dans plus de 52 pays et 10 langues, est définitivement intégrée sous la marque Crunchyroll immédiatement. Le déménagement, qui est en préparation depuis des mois, inclura la filiale de Funimation Wakanim ainsi que la filiale VRV de Crunchyroll pour aboutir au plus grand service d’abonnement à la demande au monde lié aux séries d’animation japonaises. .

Ainsi, à partir du 1er mars, « de nombreuses séries et films de Funimation et Wakanim commenceront à arriver sur Crunchyroll », indique la société dans un communiqué officiel. À ceux déjà présents One Piece, My Hero Academia, Naruto Shippuden ou JUJUTSU KAISEN s’ajouteront d’autres précédemment absents de Crunchyroll, tels que ODDTAXI, Tokyo Revengers et Fruits Basket, parmi tant d’autres.

Les clés du mouvement : Crunchyroll est un succès et va continuer à se développer encore plus

C’était en août dernier lorsque Sony Pictures Entertainment et AT&T annonçaient que Sony avait finalisé l’acquisition de la société spécialisée dans les séries d’animation Crunchyroll via Funimation Global Group, LLC (une joint-venture entre Aniplex et SPE) en échange de 1,175 million de dollars. Cette décision a ouvert les portes à une intégration progressive du contenu de Funimation dans Crunchyroll ou vice versa.

Pourtant, la logique nous invitait à réfléchir à ce qu’a fini par faire le succès mondial de la plateforme orange : Crunchyroll est le service de contenu à la demande de référence dans l’univers de l’anime avec plus de 5 millions d’abonnés et plus de 120 millions d’utilisateurs enregistrés dans plus de plus de 200 pays.

Selon les informations, les nouvelles séries de la prochaine saison printanière et au-delà ne seront diffusées que sur Crunchyroll. Bien que cela ne change rien en Espagne, puisque Funimation n’était pas disponible en Espagne, Funimation n’ajoutera désormais que les nouveaux épisodes de la série déjà en cours. Autrement dit : les utilisateurs de Funimation devront tôt ou tard créer un compte Crunchyroll pour continuer à regarder leur série préférée.

Pour accélérer la migration, les abonnés Funimation, Wakanim et VRV recevront une offre spéciale pour obtenir gratuitement deux mois (60 jours) de Crunchyroll Premium.

Plus d’informations | Crunchyroll