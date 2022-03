Dans quel ordre regarder les films Batman ? Liste complète jusqu’à The Batman 2022

The Batman, dernier film de la saga, a beaucoup circulé avant de confirmer son arrivée dans les salles du monde entier. Aux problèmes dérivés du COVID-19, qui a paralysé les tournages à plusieurs reprises, se sont ajoutés des désaccords créatifs. Ben Affleck, réalisateur, scénariste et protagoniste, a fini par quitter le projet. Après plusieurs péripéties dans les bureaux, l’élu a finalement été le cinéaste Matt Reeves, qui a compté sur Robert Pattinson pour incarner un Batman plus jeune. Et qu’en est-il du reste des films ? Quelle est la meilleure façon de profiter des adaptations ?

Le personnage de DC a eu de nombreuses incarnations à travers l’histoire, il vaut donc la peine de se demander si vous pouvez suivre un ordre spécifique lorsque vous regardez les films. Il n’y a pas de chronologie exacte car il existe différentes versions de l’homme chauve-souris au cours de toutes ces années. Par conséquent, nous décomposons les films en leurs différentes étapes.

Robert Pattinson dans The Batman (2022).

Dans quel ordre regarder les films Batman ?

époque classique

Batman: The Movie (1996, réalisateur Leslie H. Martinson, avec Adam West)

Le Batman des années 80 et 90

Batman (1989, réalisateur Tim Burton, avec Michael Keaton)

Batman Returns (1992, réalisateur Tim Burton, avec Michael Keaton)

Batman Forever (1995, réalisateur Joel Schumacher, avec Val Kilmer)

Batman & Robin (1997, réalisateur Joel Schumacher, avec George Cloney)

La version de Nolan

Batman Begins (2005, réalisateur C. Nolan, avec Christian Bale)

The Dark Knight (2008, réalisateur C. Nolan, avec Christian Bale)

The Dark Knight Rises (2010, réalisateur C. Nolan, avec Christian Bale)

Batman dans l’univers partagé de DC

Batman v Superman : L’aube de la justice (2016, réalisateur Zack Snyder, avec Ben Affleck)

Justice League (2017, réalisateur Joss Whedon, avec Ben Affleck)

Justice League de Zack Snyder (2021, réalisateur Zack Snyder, avec Ben Affleck)

Un Batman indépendant

The Batman (2022, réalisateur Matt Reeves, avec Robert Pattinson)

Jack Nicholson et Michael Keaton en tant que Joker et Batman dans le film de 1989.

Un résumé de Batman au cinéma

Bien que le premier film de 1966 ait eu le même ton que la série télévisée diffusée à l’époque, la saga a commencé à émerger lorsque Tim Burton s’est intéressé au super-héros Gotham. Sans négliger l’humour, ce réalisateur singulier a engagé Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne / Batman, une version du personnage qui reviendra bientôt dans Batgirl. Jack Nicholson a pris la place du Joker dans une performance dont on se souvient encore aujourd’hui.

De ce Batman de 1989 est venu la suite, Batman Returns, également avec Michael Keaton comme protagoniste. Catwoman (Michelle Pfeiffer) et Penguin (Danny DeVito) ont fait leur première apparition. Cependant, le tandem Burton-Keaton a été rompu dans Batman Forever : Joel Schumacher a pris le relais et s’est chargé des deux derniers films réalisés dans les années 90, les précités Batman Forever et Batman & Robin.

Bane et Batman dans le film de C. Nolan.

Le changement de ton intervient définitivement au milieu des années 2000, avec la trilogie The Dark Knight réalisée par Christopher Nolan. Le regretté Heath Ledger a émerveillé les fans grâce à son interprétation du Joker qui, avec celle de Jack Nicholson et celle de Joaquin Phoenix, est restée dans la mémoire collective.

Aucun des films du soi-disant Snyderverse n’est exclusivement axé sur Batman. La construction de Bruce Wayne et de Batman a été canalisée à travers sa relation avec Superman, d’abord antagoniste. Tous ces produits ont été construits sur la base de la construction d’un univers partagé, mais on ne sait pas maintenant dans quelle mesure il sera développé. Ce qui est clair, c’est que Batman a de nombreuses aventures devant lui.