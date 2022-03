Steam Deck a aussi de la « dérive »: premiers cas sur ses bâtons

La première mondiale de Steam Deck n’est pas sans problèmes. Le nouveau PC portable en forme de console de Valve souffre de la dérive ou dérive de plus en plus récurrente : la détection de mouvement dans l’un des leviers alors qu’on ne les touche pas. Bien qu’il soit trop tôt pour définir s’il s’agit de cas isolés ou fréquents, plusieurs utilisateurs ont déjà signalé ce désagrément sur le subreddit officiel Steam Deck.

Dérive sur le levier droit du Steam Deck

Comme nous pouvons le voir dans les vidéos ci-jointes, plusieurs utilisateurs de Reddit ont identifié et analysé ce problème. Tout d’abord, pendant les sessions de jeu, ce qui leur a fait réaliser que quelque chose n’allait pas avec le bon stick sur leur Steam Deck ; d’autre part, depuis le menu de paramétrage et de calibrage des commandes physiques du terminal. La vidéo est très claire : même sans appuyer sur le stick droit, elle détecte un léger mouvement dans une direction.

Valve a promis « beaucoup de tests » pour l’empêcher

Ce n’est pas un hasard si Valve a répondu à IGN en juillet dernier sur la possibilité d’une dérive sur le Steam Deck. Les médias nord-américains, conscients du grand nombre de cas dans le Nintendo Switch Joy-Con et, dans une moindre mesure, également dans le contrôleur PlayStation 5 DualSense (comme nous pouvons en témoigner dans les deux cas différents membres de cette salle de presse), ont déplacé le équipe de Gabe Newell s’il était possible de souffrir de ce problème.

« Nous avons effectué de nombreux tests de fiabilité, sur tous les fronts vraiment, avec toutes les entrées et les facteurs environnementaux, et ce genre de choses », a déclaré l’ingénieur en matériel de Valve Yazan Aldehayyat dans une interview avec IGN. « Je pense que nous pensons qu’il va très bien performer. Et je pense que les gens en seront également très satisfaits, que ce sera un excellent achat. Cependant, il est évident que certaines parties vont échouer à un moment donné, mais les gens seront très satisfaits et heureux de cela. »

Comme on dit, il est tôt pour savoir s’il s’agit de cas isolés ou s’il s’agira d’un problème généralisé ; même si nous voulons tous que ce soit le premier.

N’hésitez pas à consulter cet article sur la façon de compléter votre précommande Steam Deck pour assurer la livraison à la date estimée de votre commande.

source | Reddit ; via VGC