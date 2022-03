Docteur Strange 2 : Funko Pop ! filtre une surprenante et nouvelle variante de Doctor Strange

Les nouvelles et les fuites continuent d’arriver de Doctor Strange dans le multivers de la folie, au prochain film Marvel Studios qui promet d’ouvrir grand le multivers Marvel au cinéma avec la présence de toutes sortes de personnages de divers univers. A tel point que désormais la marque de figurines à grosse tête Funko Pop ! a divulgué une variante du Sorcerer Supreme jamais vue auparavant et qui a l’air brutale. C’est ainsi que le médium Comic Book Movie le recueille, faisant également écho au reste de la collection Funkos appartenant à ladite production. Alerte spoiler du paragraphe suivant.

Voici à quoi ressemble la variante Supreme Strange

Ainsi, apparemment, nous verrons plusieurs versions de Doctor Strange appartenant à différents univers; Et bien que nous connaissions déjà certains d’entre eux grâce aux fuites précédentes et même aux bandes-annonces publiées jusqu’à présent, il semble que nous pourrons voir au moins une autre variante jusqu’alors inconnue. C’est Supreme Strange, alors que la collection du film Funko Pop avance !

Et cette variante a certainement une apparence spectaculaire grâce à un costume aux nuances de bleu et de blanc et un visage sans trace de barbe typique de Strange. Quelles seront les intentions de ce Supreme Strange ? N’importe qui dirait que c’est le docteur Strange qui apparaît, apparemment, devant les Illuminati, bien que Strange soit entièrement vêtu de bleu et ait la barbiche typique de Stephen Strange. Nous devrons attendre la première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour dissiper tous les doutes.

D’autre part, la collection complète de figurines Funko Pop ! de Doctor Strange dans le multivers de la folie avec divers personnages tels que Doctor Strange, Defender Strange, Scarlet Witch, America Chavez, Master Mordo ou Rintrah, entre autres. Ensuite, nous vous laissons avec l’apparition de certains d’entre eux.

