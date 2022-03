La campagne Kickstarter pour John Carter Warlord of Mars, un nouveau jeu vidéo pour PC, démarre

La légende historique de la science-fiction John Carter Warlord of Mars revient dans l’actualité du monde du jeu vidéo grâce à une nouvelle campagne Kickstarter avec laquelle il est prévu de créer un nouveau titre pour PC. C’est ainsi qu’ils l’ont présenté depuis la FNCPR avec le studio de développement Hypnotic Ants Studio, partageant une première bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes avec les premiers détails et captures d’écran.

Returnal à une Seconde Guerre mondiale dystopique

« Se déroulant en 1945, le jeu se concentrera sur le soldat John Carter et sa mission de découvrir les plans secrets d’Adolf Hitler. Les ordres pour cette opération viennent directement de Ian Fleming lui-même. Ce qui déclenche le début d’une aventure épique de science-fiction. Dans sa recherche, John Carter trouve une technologie expérimentale qui le transporte à Barsoom. La planète que nous connaissons, sur Terre, comme la quatrième de notre système solaire, la planète rouge, Mars », ont partagé les responsables.

En arrivant sur Barsoom, John Carter devra gagner la confiance des indigènes et s’acclimater à la gravité martienne, ainsi qu’aux coutumes et langues locales. John Carter Warlord of Mars est le héros planétaire conçu il y a plus de 110 ans par le célèbre écrivain Edgar Rice Burroughs. En plus d’être le personnage central de 11 romans depuis 1912, il est apparu dans diverses incarnations de bandes dessinées, de jeux de société et d’un film, le tout s’étalant sur plusieurs décennies.

Le personnage a profondément influencé des séries telles que Flash Gordon et des productions cinématographiques telles que Star Wars de George Lucas et Avatar de James Cameron. Désormais, grâce à ce nouveau projet Kickstarter, les joueurs auront l’opportunité de se plonger dans le monde fantastique épique de Burroughs, avec le nouveau jeu qui arrive sur PC, apportant la fantaisie de science-fiction historique à un public contemporain.

source | démarreur