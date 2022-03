Gran Turismo 7 Challenge, l’événement le plus spectaculaire sur asphalte

PlayStation Spain présente le nouveau Gran Turismo 7 Challenge, un concours où certains des influenceurs les plus en vue de la scène nationale se disputeront la gloire pour accueillir l’arrivée du nouveau titre pour PS5 et PS4, qui arrive le 4 mars. Dans un format de compétition entre deux équipes, différents visages familiers vont s’affronter en deux équipes. Le premier d’entre eux est dirigé par Dani Clos, avec Billy Cherokee, Bytarifa et la journaliste Noemí de Miguel. De l’autre côté, une équipe dirigée par Dj Mario et complétée par Lucas Ordóñez, ByViruzz et Flowstreet. Lors de la première épreuve, tous se retrouvent sur le circuit de Jarama. Le meilleur de tout? Que ce défi a un prix pour vous.

Parallèlement à cet événement, les utilisateurs peuvent gagner une PS5 ou une édition du 25e anniversaire de Gran Turismo 7. Il vous suffit de suivre quelques étapes très simples : abonnez-vous à la chaîne PlayStation Espagne sur YouTube et aimez la vidéo que nous partageons ci-dessous. De plus, vous devrez faire attention à la vidéo, puisqu’à un moment donné dans l’éventualité où une PS5 masquée sortira avec sa boîte, vous devrez donc identifier la minute et la seconde où vous l’avez vue et la commenter accompagnée par votre utilisateur Twitter.

En revanche, si vous souhaitez gagner une édition 25e anniversaire de Gran Turismo 7, il vous suffira de commenter qui est votre pilote préféré dans le Challenge qui se déroule. Avec ces deux mécanismes simples, tous liés à l’épisode 1 du défi PlayStation Gran Turismo 7, vous pouvez obtenir l’un des prix offerts par la société pour le lancement du jeu.

Comment participer aux DEUX tirages du défi Gran Turismo 7

Abonnez-vous à la chaîne PlayStation et aimez l’épisode 1

Regardez la vidéo et découvrez quand une PS5 sort avec sa boîte

Indiquez dans les commentaires la minute, la seconde et votre utilisateur Twitter

Si vous souhaitez participer à l’édition du 25ème anniversaire, laissez en commentaire qui est votre pilote préféré (et indiquez votre utilisateur Twitter)

La vidéo du premier chapitre que vous pouvez suivre est la suivante :

Comme vous pouvez le voir, dans ce défi Gran Turismo 7, les influenceurs et les créateurs de contenu s’affronteront dans différents tests. Le premier est basé sur l’accordage, l’une des principales caractéristiques de la saga Polyphony depuis ses premières sorties. Tout au long de l’épisode, nous voyons comment les participants collaborent pour changer les roues et améliorer les véhicules haut de gamme qui, naturellement, sont disponibles dans le jeu qui sera mis en vente cette semaine sur PlayStation 5 et PlayStation 4.

Le deuxième test sera le test de conception, où ils devront habiller les véhicules et ajouter des détails de toutes sortes, tout comme cela peut être fait dans le jeu, dans lequel la capacité de modification est extrême et permet de retoucher absolument tout.

Vous pourrez voir ces tests et d’autres dans le premier chapitre du défi Gran Turismo 7 que vous pouvez déjà voir et grâce auquel vous pourrez participer aux deux tirages liés.