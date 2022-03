Les sept startups qui concourront pour remporter le Sport Investment Competition ont été sélectionnées

Le 16 mars, à l’ancienne usine Estrella Damn de Barcelone, se tiendra le PRO Sportstech Congress 2022, un événement dans lequel le monde du sport et de la technologie vont de pair à la recherche de synergies et de nouvelles opportunités, avec la participation des représentants d’entreprises telles que Twitter, NBA, Movistar, Prisa Media, Meta ou Mediapro, entre autres. Dans ce contexte, le Sports Investment Competition est organisé, dans lequel diverses startups s’affronteront pour présenter l’idée la plus innovante dans cet espace unique où le sport et ses fans rencontrent les nouvelles opportunités technologiques que nous avons aujourd’hui entre nos mains.

Après une période de vote ouverte, ce sont sept jeunes entreprises qui atteindront la finale pour opter pour un prix d’une valeur de 60 000 €, qui comprend un plan de communication sur le canal b2b 2Playbook, une présence éditoriale dans son support de communication ainsi que dans Diario AS, une session de mentorat par SportBoost pour renforcer sa stratégie commerciale, et une rencontre avec l’entrepreneur et investisseur providentiel Dídac Lee, qui analysera la proposition de valeur du projet et sa présentation aux investisseurs.

Les finalistes sont les suivants :

3D Digital Venue : plateforme qui fournit des vues à 360 degrés de chaque siège pour les lieux dédiés aux événements sportifs ou artistiques et pour tout système de billetterie dans le monde.

Clupik : outil basé sur le cloud qui permettra aux directeurs et managers de club de gagner du temps dans la gestion, d’améliorer la communication avec l’ensemble du club et de générer de nouvelles sources de revenus.

Evik : récompensé comme le meilleur projet de sécurité routière en Espagne en 2021. Il s’agit d’un système d’airbag cervical pour protéger la colonne cervicale en cas d’accident, intégré dans les casques destinés aux cyclistes mais extrapolé à d’autres domaines dans lesquels le casque est utilisé.

Improfit : une plateforme alliant divertissement et rééducation dans laquelle un système d’intelligence artificielle permet d’évaluer et de quantifier les exercices physiques via une API.

LogMeal NutraSport: application avec laquelle, sur la base d’une photo d’un repas, des informations détaillées sur sa valeur nutritionnelle peuvent être obtenues, applicables à la fois aux athlètes individuels et aux centres sportifs.

MyClub TV : solution technologique qui aide les centres sportifs à créer leur propre chaîne en ligne où ils peuvent proposer leurs services et réaliser un modèle économique hybride physique et numérique.

Off Trail Academy : plateforme de formation numérique pour le monde de l’outdoor avec des cours en ligne visant à apprendre les techniques et concepts de sécurité de base enseignés par des spécialistes.

Cette finale se tiendra de 16h20 à 17h20 le 16 mars, en préalable à la clôture du Congrès PRO Sportstech 2022, où se tiendront différentes présentations et tables rondes axées sur cet espace de confluence entre la technologie et sportive. Vous pouvez acheter vos billets via le lien suivant.