Le Xbox Game Pass se renforce avec de belles surprises en mars

Xbox dévoile les titres choisis pour participer au catalogue Xbox Game Pass durant la première quinzaine de mars. La grande surprise de la sélection est Les Gardiens de la Galaxie de Marvel, la dernière œuvre d’Eidos Montréal. Cinq mois après son lancement, il rejoint le service sous toutes ses formes : console, PC et via le cloud. Nous vous laissons la liste complète ci-dessous.

Xbox Game Pass dans la première quinzaine de mars 2022 : tous les jeux

1 mars

Loin : Changer les marées – Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Xbox Cloud Gaming

Simulateur de vol Microsoft – Xbox Cloud Gaming

3 mars

Lightning Returns : Final Fantasy XIII – Xbox Series X|S, Xbox One et PC

10 mars

Kentucky Route Zero – Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Xbox Cloud Gaming

Simulateur de tonte de pelouse – Xbox One

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel – Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Xbox Cloud Gaming

Young Souls – Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Xbox Cloud Gaming

Quels jeux quitteront le Xbox Game Pass le 15 mars 2022 ?

Nier : Automates – Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Xbox Cloud Gaming

putains ! – Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Xbox Cloud Gaming

Torchlight III – Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Xbox Cloud Gaming

The Surge 2 – Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Xbox Cloud Gaming

De plus, au cours de ce mois, vous pouvez recevoir de nouveaux avantages dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate. Halo Infinite recevra le pack Pass Tense Mongoose le 9 mars, qui comprend un skin pour ce véhicule, quatre doubles boosters d’expérience et quatre échanges de défis. UFC 4 et Century: Age of Ashes publieront deux autres packs gratuits les 3 et 14 mars, respectivement.

Source : communiqué de presse (Microsoft)