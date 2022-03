Fortnite x Assassin’s Creed : un skin Ezio Auditore arrive bientôt

Un skin d’Ezio Auditore, l’un des personnages les plus aimés de la saga Assassin’s Creed, arrivera très prochainement sur Fortnite, comme nous avons nous-mêmes pu le vérifier. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur le skin Ezio Auditore, dont on ne sait toujours pas s’il arriverait lors de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite :

Skin Ezio Auditore d’Assassin’s Creed dans Fortnite : tout ce que l’on sait

Vers 16h00 CET le mardi 1er mars 2022, un conteneur .pak du système de fichiers Fortnite Battle Royale a été déchiffré. Dans ce conteneur, il n’y a rien de plus et rien de moins qu’Ezio Auditore, un personnage apparu à l’origine dans Assassin’s Creed II (2009), et qui viendra à Fortnite en tant que skin. Voici tous les objets d’Ezio Auditore dans Fortnite :

Tous les objets d’Ezio Auditore dans Fortnite

Ezio Auditore Skin (comprend deux styles; un avec une capuche et un sans)

Outil de récolte de la lame cachée d’Ezio

Geste d’attaque d’assassin

Le skin Ezio Auditore a deux styles différents : avec ou sans capuche

Nous comprenons que ce sera un skin qui arrivera dans la boutique Fortnite Battle Royale, à une date et un prix encore à déterminer. Il faudra l’acheter avec paVos, la monnaie virtuelle de Fortnite. Au moment où nous écrivons cette news, le taux de change est d’environ 1 000 V-Bucks pour 7,99 €.

En plus de cela, grâce à NiteStats, un serveur Discord dédié au data mining, et qui dispose de nombreux bots et automatismes, il a été détecté que le nom du set Ezio Auditore s’appellera « Stories of the Animus ». Cela pourrait conduire à l’arrivée future de plus de personnages d’Assassin’s Creed sur Fortnite Battle Royale, en plus d’Ezio Auditore.

Comme toujours, chez Netcost nous serons attentifs à tout changement ou nouveauté pouvant intervenir à cet égard, pour vous informer le plus rigoureusement possible.

Sources : NiteStats, Fortnite Battle Royale, propre élaboration