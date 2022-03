Charlize Theron charge Tom Hardy pour le tournage de Mad Max Fury Road : « J’ai eu peur »

Ce n’est pas une nouvelle que le tournage de Mad Max : Fury Road, le retour de l’iconique saga post-apocalyptique de 2015, a été assez compliqué par la relation entre ses protagonistes, notamment par le comportement un peu exagéré de l’acteur Tom Hardy. . Désormais, la célèbre actrice Charlize Theron a raconté à travers un livre intitulé Blood, Sweat & Chrome – The Wild and True Story of Mad Max : Fury Road à quel point il lui a été difficile de surmonter certaines situations. C’est ainsi que le médium Vanity Fair le recueille à travers un extrait du livre et dans lequel Theron assure s’être sentie très en insécurité pendant la production.

Un tournage trop compliqué

Et c’est que les affrontements avec Hardy étaient trop fréquents en raison de sa façon d’être personnelle : « Je ne veux pas trouver d’excuses pour un mauvais comportement, mais c’était un tournage difficile. Maintenant, j’ai une perspective très claire de ce qui s’est passé. Je ne pense pas avoir eu cette clarté quand nous faisions le film. J’étais en mode survie, j’avais peur », raconte l’actrice.

A tel point qu’un jour, la drop qui a fait déborder le vase a été le retard de l’acteur jusqu’à trois heures sur le plateau pour enregistrer une scène. Face aux plaintes de Theron (demandant une amende pour l’acteur), Hardy a répondu de manière agressive par un « Qu’est-ce que tu m’as dit ? ». À cette époque, Theron se sentait très menacé, comme le raconte le caméraman Mark Goellnicht.

Même ainsi, le ton a baissé au fur et à mesure du tournage, avec un Tom Hardy de plus en plus apaisé, comme le dit Goellnicht : « C’était un personnage différent vers la fin, beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus coopératif et compatissant. . C’est un acteur très méthodique, et je pense qu’il a pris l’arc du personnage au pied de la carte. »

Tom Hardy lui-même a reconnu plus tard son mauvais comportement et qu’ils avaient trop de pression : « J’en ai trop fait à bien des égards. La pression sur eux deux était parfois écrasante. Ce dont elle avait besoin, c’était d’un meilleur partenaire, peut-être plus expérimenté en moi. C’est quelque chose qui ne peut pas être simulé. J’aimerais penser que maintenant que je suis plus vieux et plus moche, je pourrais être à la hauteur », conclut l’acteur.

source | Salon de la vanité