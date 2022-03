Nintendo Switch Online ajoute des missions surprises et des récompenses

Nintendo Switch Online ajoute une campagne surprise de missions et de récompenses exclusives liées au service. En remplissant ces objectifs, vous gagnerez des points platine qui peuvent être échangés dans le cadre de l’abonnement ou via le site Web My Nintendo. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour les compléter.

Comment terminer les missions Nintendo Switch Online et où puis-je voir la progression ?

Pour terminer les missions Nintendo Switch Online, vous devez avoir un abonnement actif, en mode individuel ou familial. Si c’est le cas, accédez à l’application d’abonnement et sélectionnez la fenêtre « gagner des points » dans l’onglet d’accueil. Vous pouvez y voir quelles missions vous pouvez accomplir et celles que vous avez déjà accomplies.

Les missions vous rapportent des points platine pour avoir rempli des objectifs très simples, comme utiliser le jeu en ligne ou sauvegarder des données. Chaque mois met en lumière certains jeux rétro du catalogue NES qui vous donnent un coup de pouce en pièces.

Certaines missions marquées dans cette fenêtre ont une rotation hebdomadaire. Tous les lundis à 00h30 (CET), ils seront à nouveau disponibles pour être complétés.

Où puis-je échanger mes pièces de platine et quelles récompenses sont disponibles via Nintendo Switch Online ?

Vous avez deux options pour échanger vos pièces de platine. Le premier et le plus évident est via le site Web My Nintendo. Vous pouvez y obtenir des objets physiques ou numériques liés aux produits Nintendo. Deuxièmement, la firme japonaise a permis un nouveau type de récompense : la création d’icônes.

Chaque mois, il y aura un jeu vedette avec des icônes, des arrière-plans et des couleurs liés à un jeu. Par exemple, le premier est Super Mario Odyssey. Jusqu’au 5 avril à 03h00 (CET), il restera en vedette. Les récompenses disponibles de ce jeu seront mises à jour tous les mardis de ce mois à 03h00 (CET), donc chaque semaine, elles seront renouvelées jusqu’à ce que vous passiez au titre suivant.

D’autre part, Animal Crossing: New Horizons maintiendra un carré permanent dédié aux résidents nés à chacun des mois de l’année. En mars, par exemple, ajoutez les icônes de ces voisins. Ils resteront dans ce cas jusqu’au 5 avril à 03h00 (CET).

Comment puis-je créer une nouvelle icône via Nintendo Switch Online ?

Accédez à l’application Nintendo Switch Online et faites défiler jusqu’à l’onglet « missions et récompenses ».

En haut à droite de l’écran, vous verrez une fenêtre appelée « créer une icône ». Clique dessus.

Cliquez sur le symbole + et commencez à créer votre icône personnalisée à partir des pièces que vous avez acquises dans les récompenses de Nintendo Switch Online.

Source : Nintendo