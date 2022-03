Fortnite : il n’y aura pas d’événement final de la saison 1 ; Tout ce que nous savons

La saison 1 de Fortnite Chapter 3 devrait se terminer le 19 mars. Les modifications apportées avec le patch 19.40 de Fortnite Battle Royale, le dernier de cette saison, laissent penser qu’il n’y aura pas d’événement final. On vous dit tout ce qu’on en sait juste ci-dessous :

Fortnite : il n’y aurait pas d’événement final de la saison 1 du chapitre 3 d’après le dernier patch

Le patch 19.40 de Fortnite, sorti le 01/03/2022, est le dernier du chapitre 3 de la saison 1. Après son arrivée, il n’y a absolument rien dans le système de fichiers de Fortnite Battle Royale pour suggérer qu’il y aura une fin d’événement cette saison. A savoir : parmi les conteneurs .pak chiffrés, il n’y en a pas un dont la taille est suffisamment grande pour supposer qu’il pourrait y avoir des fichiers d’événements dedans.

Liste des conteneurs .pak dans Fortnite Battle Royale après le patch 19.40

Les fichiers .paks suffisamment volumineux pour contenir des fichiers d’événements chiffrés pèsent généralement entre 200 et 300 Mo. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, après le patch 19.40 de Fortnite, il n’y en a plus.

Sur le plan narratif, il est logique qu’il n’y ait pas d’événement final de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite ; Ce serait trop accélérer l’intrigue, qui mijote depuis des années. Rappelons également que la même chose s’est produite lors de la transition entre les saisons 1 et 2 de Fortnite Chapter 2. C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu non plus d’événement final.

Diverses fuites et changements de carte tout au long de la saison 1 (toujours) actuelle du chapitre 3 de Fortnite suggèrent que The Seven et l’Ordre imaginé se préparent à la guerre; cela devrait être le thème principal du chapitre 3 de la saison 2. L’arrivée de l’IO dans Clandestine Cavern avec les exercices n’augurait rien de bon. Ce serait également un parallèle avec la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite, avec la guerre ouverte entre les organisations d’espionnage SOMBRA et SPECTRO.

La saison 1 du chapitre 3 de Fortnite devrait se terminer le samedi 19 mars 2022. Cette information apparaît dans l’onglet Battle Pass du menu Fortnite Battle Royale. Comme toujours, il peut ne pas être définitif et peut changer à tout moment.

La saison 1 de Fortnite Chapter 3 se terminera le 19/03/2022, selon le jeu lui-même

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration