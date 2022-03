Le film Star Wars : Rogue Squadron toujours prévu pour 2023

Que Lucasfilm ait eu des problèmes avec la production des films Star Wars n’est pas nouveau. Les désaccords créatifs ont provoqué le départ de réalisateurs et de scénaristes des projets, bien que le succès de The Mandalorian ait changé le cours de la saga. Fin 2021, il est apparu que Rogue Squadron, le prochain film Star Wars, avait été retardé indéfiniment. Cependant, le calendrier officiel publié par Disney continue d’envisager ce produit avant la fin de 2023.

Selon le calendrier, que vous pouvez voir ci-dessous ces lignes, Lucasfilm a prévu deux autres films dans la saga de la galaxie lointaine, très lointaine pour les prochaines années : en plus de Rogue Squadron, si tout se passe comme prévu, en 2025 il y aura un autre film, alors qu’en 2027 la première d’un long métrage qui n’a toujours pas de titre est prévue.

Calendrier Disney.

Quels autres films Star Wars sont confirmés ?

Rogue Squadron est une histoire qui se déroule à une autre époque que la saga Skywalker. On sait peu de choses sur l’intrigue, à part qu’elle sera axée sur les aventures de l’escadron Rogue, ce qui signifie que nous verrons de nombreuses batailles de navires. Quant aux autres projets, Taika Waititi (Thor: Ragnarök) est connue pour travailler sur un film, tout comme le PDG de Marvel Studios, Kevin Feige. On ne sait rien de la trilogie de Rian Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi, qui a été laissée en l’air et n’est pas officiellement annulée.

Quant au prétendu retard de Star Wars : Rogue Squadron, Lucasfilm ne l’a confirmé à aucun moment. Selon The Hollywood Reporter, il y avait eu des problèmes avec l’emploi du temps de Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman. Plus tard, certaines rumeurs ont fait état de différences créatives avec le scénario, qui de toute façon n’ont pas été montrées non plus.

Les prochaines sorties de Lucasfilm sont les séries Star Wars : The Bad Shipment et Obi-Wan Kenobi.

source | Bulletin Bespin