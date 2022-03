Dying Light fait ses débuts sur Epic et ajoute le cross-play sur PC

Avec Dying Light 2 : Stay Human déjà sur le marché, Techland n’a toujours pas oublié le premier opus. Le studio a annoncé que le jeu original avait implémenté le cross-play dans toutes ses versions PC. Autrement dit, les joueurs peuvent désormais jouer en coopération quelle que soit la plate-forme (Steam, Epic Games Store, GOG, Windows, MacOS et Linux).

En effet, le titre vient de sortir sur Epic Games Store avec des remises atteignant 70%. Il est également disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

La bataille contre les infectés continue dans la suite

Aiden Caldwell et sa sœur ont vécu une vie compliquée dans leur enfance. Alors que l’infection s’est propagée à travers le monde, les deux se trouvaient dans un hôpital. Les médecins les ont testés et ont mené des expériences de toutes sortes, car ils espéraient trouver un remède au terrible mal qui dévastait le monde. Des années plus tard, Caldwell est un pèlerin à la recherche désespérée de sa sœur perdue. Il ne sait pas s’il est mort ou non, mais il poursuit avec insistance les indices, s’entraidant.

Dans le rôle d’Aiden, les joueurs devront parcourir le monde, lutter contre d’horribles créatures et se frayer un chemin dans un lieu hostile, où l’ennemi n’est pas toujours celui qui est infecté. Les Réprouvés, l’une des factions du jeu, remplissent le rôle de méchants. Cachent-ils autre chose ?

Dying Light 2: Stay Human a apporté son monde ouvert sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. L’apocalypse zombie ne se déchaînera pas sur Nintendo Switch avant quelques mois, lorsque l’édition cloud sera enfin mise en vente, retardée car Techland avait besoin de plus de temps pour optimiser le produit dans l’hybride Kyoto. Il faudra attendre que le studio polonais annonce une nouvelle date de sortie.

